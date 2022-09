Cómo instalar office gratis en tu ordenador: estas son las mejores alternativas gratuitas a Microsoft Office

Estas son las dos mejores opciones para instalar gratis programas como Word, Excel, PowerPoint, etc. en tu ordenador

(global.techradar.com).-Probablemente estás leyendo esto porque te has comprado un ordenador o un portátil nuevo y te han dicho que si quieres instalar el paquete de Microsoft Office tienes que pagar. O tal vez, tu caso sea que se te ha caducado tu suscripción y te toque pagar. Sea como sea, estamos hablando de un buen desembolso. No te preocupes, porque estás en el lugar perfecto y te vamos a dar dos alternativas gratuitas que te van a solucionar la vida.

Hablamos de dos programas muy conocidos: OpenOffice (opens in new tab)y LibreOffice(opens in new tab). Los dos los puedes descargar fácilmente de su página web e instalar rápidamente en tu ordenador. Son paquetes de Office, es decir, te ofrecen programas como Word, Excel, PowerPoint, etc. (lo mismo que Microsoft Office), pero en este caso, son gratuitos y legales.

A continuación, vamos a repasar las diferencias entre estos dos paquetes de software, para ayudarte a elegir, y así de paso, te quedará bien claro qué te ofrecen.

¿Nuestro consejo? Dales una oportunidad antes de ponerte a pagar por Microsoft Office, ya que de verdad estas alternativas hacen las mismas cosas, y te ahorrarás un buen dinero. Además, si por lo que sea no te convencen, siempre puedes desinstalarlos y decidirte por pagar por el paquete de Microsoft.

Pues bien, empecemos.

A tener en cuenta

Antes que nada, queremos dejar clara una cosa, en caso de que no lo sepas: puedes usar Microsoft Office de forma gratuita, siempre y cuando accedas a su versión en la nube(opens in new tab). Por eso, por ejemplo, te puedes descargar la aplicación de Word gratis en tu móvil. Por otro lado, Google también te ofrece sus alternativas gratuitas: siempre y cuando tengas Internet, podrás usar Google Documentos(opens in new tab), Hojas de Cálculo(opens in new tab) y Presentaciones(opens in new tab), que ofrecen prácticamente lo mismo sin tener que descargar nada. Además, todo lo que hagas se guardará de forma automática en la nube.

Ahora bien, aquí en este artículo estamos hablando de la versión de escritorio de Microsoft Office, es decir, cuando quieres instalar los programas en tu ordenador, tal y como se ha hecho toda la vida. Y de eso vamos a hablar a partir de ahora.

OpenOffice vs LibreOffice: diferencias

Bien, si editas documentos, creas hojas de cálculo, o creas presentaciones con regularidad, entonces lo más probable es que necesites la versión de escritorio del paquete de Office, ya que querrás aprovechar las funciones más avanzadas para tus proyectos y documentos. En este caso, necesitas la versión de escritorio.

Si este es tu caso, LibreOffice y OpenOffice son las mejores alternativas gratuitas que hay, y podrás descargar e instalarlos fácilmente para comenzar a utilizarlos.

A la hora de elegir entre OpenOffice y LibreOffice, es posible que te sientas algo confuso, ya que comparten muchas cosas. Pero sí que hay algunas diferencias, que vamos a explicar a continuación.

Actualizaciones

Una de las mayores diferencias entre OpenOffice y LibreOffice es la frecuencia con la que actualizan sus versiones. LibreOffice se actualiza mucho más a menudo que OpenOffice, lo que significa que podrás recibir nuevas características y correcciones de errores más rápidamente.

Por otro lado, actualizarse más frecuentemente también conlleva que hay más posibilidades de que se produzcan errores en LibreOffice, pero sea como sea, los errores que aparezcan probablemente se resolverán enseguida.

Herramientas

Tanto LibreOffice como OpenOffice te ofrecen básicamente el mismo conjunto de programas, por un lado tenemos los típicos, que son lo mismo que Word, Excel, PowerPoint y Access (para las bases de datos), y luego hay otros añadidos de dibujo y de fórmulas matemáticas. De forma adicional, LibreOffice también incluye una herramienta para Gráficos(opens in new tab), que te permite crear cuadros y gráficos, listos para ser importados en otros documentos. Es una herramienta muy útil para las presentaciones.

También es importante señalar que ambos programas permiten exportar tus archivos a PDF.

Plantillas

Si necesitas hacer presentaciones con frecuencia, LibreOffice tiene la ventaja en cuanto al número (y la calidad) de las plantillas disponibles. Ambos paquetes de software office te ofrecen un montón de diseños hechos por los usuarios que puedes descargar y aprovechar, pero la selección de plantillas preinstaladas de LibreOffice es muy superior a la de OpenOffice.

Compatibilidad con distintos formatos de archivos

Y con este punto, llegamos al motivo por el cual personalmente recomiendo elegir LibreOffice, ya que esta diferencia es un factor crucial para la mayoría de la gente.

Si bien ambos programas te permiten abrir y editar archivos que se hayan guardado con Microsoft Word, ya sean DOC, DOCX o XLSX, solo LibreOffice te permitirá guardar en todos esos formatos. OpenOffice está limitado al .doc, más anticuado.

Por lo tanto, si pretendes compartir tus documentos con personas que utilizan Microsoft Office, lo cual es altamente probable, LibreOffice es la mejor opción para ti.

Diseño

El diseño de los programas es casi idéntico. Las diferencias de diseño funcional de LibreOffice y OpenOffice son muy pequeñas; por ejemplo, la barra lateral de OpenOffice Writer está abierta por defecto, mientras que en LibreOffice está cerrada.

LibreOffice tiene un aspecto un poco más moderno gracias a sus iconos más grandes y a su inclinación por los sutiles tonos pastel, pero no es nada que vaya a afectar a tu trabajo diario.

Soporte para distintos idiomas

Si quieres instalar el programa en varios idiomas, OpenOffice te ofrece más flexibilidad a la hora de descargar distintos paquetes de idiomas para instalarlos de forma adicional. En el caso de LibreOffice, elegirás un idioma cuando instales el programa, y te quedarás con ese (aunque siempre puedes volver a instalarlo desde el principio y elegir otro idioma).

Cómo instalar OpenOffice o LibreOffice en tu ordenador

Para finalizar, queremos concretar cómo instalar cualquiera de estos dos paquetes de office gratuitos en tu ordenador, por si tienes dudas.

Básicamente, te bastará con buscar el nombre del programa en Google para encontrar la página web del producto donde podrás descargarlo.

Te dejamos igualmente a continuación el enlace directo a la web oficial de cada uno de ellos (solo tienes que pinchar encima):

Una vez que estés en la página de OpenOffice o de LibreOffice, solo tendrás que pulsar el botón descargar. Una vez descargado el archivo, simplemente pincha sobre él para ejecutarlo, y el asistente de instalación te guiará para instalar el paquete en tu ordenador de forma realmente rápida y sencilla.