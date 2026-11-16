Como comunicar a dignidade humana em um mundo cada vez mais conectado e tecnológico?

(pascombrasil.org.br).-Vivemos um tempo extraordinário do ponto de vista da comunicação. Nunca tivemos tantas possibilidades de falar, publicar, alcançar pessoas e fazer uma mensagem atravessar distâncias em poucos segundos. As redes sociais, os algoritmos e, mais recentemente, a Inteligência Artificial ampliaram de maneira impressionante nossas possibilidades de interação. Mas, diante de tantas transformações, uma pergunta precisa acompanhar esse desenvolvimento: quanto mais conectados estamos, mais humanos estamos nos tornando?

Essa foi uma das questões que orientaram minha reflexão na roda de conversa da 47ª Assembleia Eclesial do Regional Sul 1 da CNBB, a partir do tema “Comunicar a dignidade humana: devolver o rosto à comunicação”. Ao pensar sobre o que a Igreja precisa aprender a comunicar e como deve fazê-lo para que a dignidade de cada pessoa volte a estar no centro, compreendi que talvez a primeira resposta esteja justamente na palavra pessoa.

Como Igreja, podemos dominar ferramentas, produzir conteúdos de qualidade, contar com excelentes equipamentos e alcançar milhares de pessoas. Ainda assim, corremos o risco de esquecer quem está do outro lado da tela. Por isso, é necessário recordar uma verdade fundamental: antes do perfil, existe uma pessoa; antes do seguidor, existe uma pessoa; antes da estatística e do dado, existe uma pessoa.

Talvez uma das grandes tarefas da comunicação da Igreja hoje seja justamente esta: devolver o rosto à comunicação.

Comunicar é reconhecer a dignidade de cada pessoa

Não basta à Igreja afirmar que toda pessoa possui dignidade. É preciso comunicar de tal maneira que cada pessoa se reconheça tratada com dignidade. Essa compreensão transforma nossa maneira de estar presentes nos ambientes digitais e de nos relacionarmos com o próximo.

Muda o modo como respondemos a quem pensa diferente de nós, a maneira como participamos das discussões nas redes sociais e o cuidado com que comunicamos situações de sofrimento. Muda, também, nossa responsabilidade diante da exposição da imagem de pessoas vulneráveis e nossa relação com a verdade.

A verdade cristã não precisa da humilhação do outro para permanecer verdadeira. Às vezes, na comunicação, podemos estar tão preocupados em defender uma ideia que nos esquecemos da pessoa a quem ela é dirigida. Podemos vencer uma discussão e perder um irmão. Podemos ter razão no conteúdo e faltar com o Evangelho na maneira de comunicá-lo.

Por isso, comunicar a dignidade humana exige recuperar uma palavra profundamente cristã: proximidade.

Jesus nos ensina a comunicar com proximidade

Jesus não comunicava apenas conteúdos. Ele encontrava pessoas, olhava, escutava, perguntava, sentava-se à mesa e percebia aqueles que estavam à margem. Chamava pelo nome e devolvia dignidade a quem havia sido reduzido a um rótulo: o pecador, o doente, o estrangeiro, a mulher, o pobre e o excluído.

O modo de Jesus se relacionar com as pessoas nos ensina que a comunicação não pode se limitar à transmissão de informações. Ela precisa criar encontros, estabelecer vínculos e reconhecer a história de cada ser humano.

Talvez seja exatamente isso que nossa comunicação precise reaprender: por trás de cada rótulo existe um rosto; por trás de cada comentário existe uma história; por trás de cada tela existe alguém.

Essa perspectiva nos desafia a construir uma comunicação eclesial que não apenas informe sobre a vida da Igreja, mas que seja capaz de acolher, escutar, aproximar e gerar comunhão. Uma comunicação que não trate as pessoas como números ou instrumentos de engajamento, mas como seres humanos dotados de dignidade, história e valor inestimável.

Inteligência Artificial: a tecnologia a serviço da humanidade

Esse compromisso se torna ainda mais importante diante do avanço da Inteligência Artificial. A tecnologia pode nos ajudar muito: organizar informações, produzir textos e imagens, responder perguntas e facilitar inúmeras tarefas. Seu uso responsável pode ampliar as possibilidades de evangelização e favorecer o trabalho de comunicação.

Entretanto, existe algo que não podemos terceirizar: nossa humanidade.

Uma máquina pode produzir palavras de consolo, mas não se compadece. Pode escrever sobre o sofrimento, mas não sofre. Pode falar sobre esperança, mas não espera. Pode escrever sobre Deus, mas não crê.

Essa reflexão não significa ignorar as contribuições da tecnologia, mas reconhecer que os recursos tecnológicos precisam estar a serviço da pessoa humana, e não o contrário. O desafio não consiste apenas em descobrir o que as novas tecnologias são capazes de fazer, mas também em perguntar: que tipo de humanidade queremos preservar e ajudar a construir?

Para a comunicação da Igreja, essa questão é essencial. A inovação precisa caminhar junto com a responsabilidade, a ética, o respeito à verdade e o cuidado com o próximo. A eficiência não pode ocupar o lugar da sensibilidade, assim como a velocidade não pode eliminar a escuta e o alcance não pode ser confundido com a proximidade.

A Encarnação: Deus escolheu comunicar-se com um rosto

Nossa fé começa com um Deus que não permaneceu distante. O Evangelho de João proclama: “O Verbo se fez carne e habitou entre nós” (Jo 1,14). Deus escolheu comunicar-se assumindo um rosto, uma voz, uma história e um corpo. Em Jesus Cristo, Deus se aproximou da humanidade e entrou na história humana.

A Encarnação oferece, assim, um critério fundamental para a comunicação cristã: quanto mais nossa comunicação aproxima, escuta, reconhece, respeita e cria comunhão, mais ela se aproxima do modo de comunicar de Jesus.

Não se trata apenas de falar sobre o Evangelho, mas de permitir que os valores do Evangelho orientem nossas palavras, nossas escolhas, nossas publicações e nossas relações. A forma de comunicar também evangeliza. O modo como tratamos as pessoas pode revelar, ou contradizer, aquilo que anunciamos.

Por isso, diante das transformações da cultura contemporânea, a Igreja precisa continuar comunicando a verdade sobre a dignidade incomparável de cada pessoa humana. Mas precisa fazer algo ainda mais exigente: testemunhar essa dignidade pelo próprio modo como comunica.

Uma comunicação que gera comunhão

Ao refletir sobre o tema, compreendo que o desafio da comunicação eclesial vai além de alcançar públicos maiores ou ampliar a presença nas plataformas digitais. Precisamos avaliar se nossas mensagens realmente promovem encontros, se nossas palavras respeitam as pessoas e se nossa presença nos ambientes digitais contribui para construir relações mais humanas.

Não basta falar sobre a pessoa. É preciso encontrar a pessoa.

Não basta alcançar. É preciso aproximar-se.

Não basta informar. É preciso comunicar.

Não basta produzir audiência. É preciso gerar comunhão.

Esses compromissos nos convidam a rever continuamente nossas práticas e a reconhecer que a comunicação é, antes de tudo, uma forma de relação. Ela exige responsabilidade, escuta, sensibilidade e disposição para reconhecer o outro em sua dignidade, mesmo quando pensa diferente de nós.

Em um mundo cada vez mais tecnológico, uma das contribuições mais proféticas da Igreja pode ser justamente recordar aquilo que nenhuma ferramenta deve nos fazer esquecer: antes de qualquer tecnologia, de qualquer algoritmo, de qualquer perfil e de qualquer dado, existe um rosto. Existe uma história. Existe uma pessoa.

E toda pessoa é digna de ser encontrada, escutada, respeitada e amada.

Devolver o rosto à comunicação é recolocar a pessoa no centro. É fazer com que a dignidade humana não seja apenas um tema de nossas mensagens, mas uma realidade reconhecida em cada palavra, em cada imagem, em cada interação e em cada encontro. É comunicar à maneira de Jesus: com verdade, proximidade e amor.