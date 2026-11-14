 Novembro: todos somos chamados à Santidade!

Chegou o mês de novembro, e com ele, encerramos mais um ano litúrgico e somos convidados a refletir sobre como viver a santidade por meio de pequenas atitudes que praticamos em casa, no trabalho e em nossas paróquias e comunidades. Intenções do Santo Padre: neste mês, o Papa Leão XIV nos…

(pascombrasil.org.bR).-Chegou o mês de novembro, e com ele, encerramos mais um ano litúrgico e somos convidados a refletir sobre como viver a santidade por meio de pequenas atitudes que praticamos em casa, no trabalho e em nossas paróquias e comunidades.

Intenções do Santo Padre: neste mês, o Papa Leão XIV nos pede para que rezemos pelo bom uso das riquezas, para que se resista à tentação do egoísmo e elas estejam sempre a serviço do bem comum e da solidariedade com os mais necessitados.

Tema principal: os evangelistas Mateus e Marcos nos falam sobre Jesus anunciando a seus discípulos e as multidões sobre estarmos atentos para a chegada do Filho do Homem.

Palavra-chave do Evangelho: Orai e Vigiai!

Os evangelhos proclamados aos domingos no mês de novembro nos falam sobre orar e vigiar.

No 10 domingo, celebramos a Solenidade de Todos os Santos (Mt 5, 1-12), em que Jesus sobe ao monte e se senta diante da multidão e dos discípulos, passando a ensiná-los a respeito das bem-aventuranças.

No 320 Domingo do Tempo Comum (Mt 25, 1-13), Jesus conta aos seus discípulos a parábola das dez jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo, sendo cinco delas prudentes, que tinham se preparado e as outras cinco imprudentes. E assim que o noivo chegou, as que estavam preparadas entraram para a festa de casamento. Jesus nos convida a ficarmos vigilantes, pois não sabemos nem o dia e nem a hora.

No 30 domingo celebramos a Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do Universo (Mt 25, 31-46), Jesus fala aos seus discípulos sobre a vinda do Filho do Homem em sua glória juntamente com os seus anjos, e diante dele, estarão sentados todos os povos da terra e estes serão separados uns dos outros como os bons e os maus. Jesus afirma que toda atitude de misericórdia praticada para com os pequenos, foi a Ele mesmo que fizeram.

No 10 Domingo do Advento (Mc 13, 33-37), novamente Jesus fala aos seus discípulos para ficarem atentos e vigilantes, pois não se sabe quando chegará o momento e que não aconteça de que ele venha de repente e os encontre dormindo.

Que como pasconeiros e pasconeiras, estejamos com os nossos corações vigilantes e atentos para anunciar a Boa-Nova e comunicar com alegria!

Radar Litúrgico

Santos e celebrações que iluminam Novembro

01 – Todos os Santos

02 – Finados

03 – São Martinho de Lima

04 – São Carlos Borromeu

05 – Beato Mariano Aparício

06 – Beata Bárbara Maix

07 – Santo Herculano

08 – 320 Domingo do Tempo Comum

09 – Dedicação da Basílica do Latrão

10 – São Leão Magno

11 – São Martinho de Tours

12 – São Josafá

13 – Santo Estanislau Kostk

14 – São José Pignatelli

15 – 330 Domingo do Tempo Comum

16 – Santa Gertrudes

17 – Santa Isabel da Hungria

18 – Santa Filipina Duchesne

19 – São Roque Gonzalez e Companheiros Mártires

20 – Santo Edmundo

21 – Apresentação de Nossa Senhora

22 – Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do Universo e fim do Ano Litúrgico

23 – São Clemente

24 – Santo André Dung-Lac e Companheiros Mártires

25 – Santa Catarina de Alexandria

26 – São Leonardo de Porto Maurício

27 – Nossa Senhora das Graças

28 – Santa Catarina Labouré

29 – 10 Domingo do Advento

30 – Santo André Apóstolo

Datas cívicas e feriados no Brasil

15 – Proclamação da República

19 – Dia da Bandeira

20 – Dia da Consciência Negra

Radar Social

Novembro Azul: homem que se cuida vive melhor

Neste Novembro Azul, somos convidados a olhar com carinho para a saúde masculina, incentivando o diálogo, a prevenção e a busca por orientação médica a respeito do câncer de próstata.

Cuidar da saúde não é sinal de fraqueza, mas de responsabilidade, amor e compromisso com a vida. Não deixe o preconceito falar mais alto do que a sua saúde.