Con la IA, no perdamos la visión humana

Desde el 4 hasta el 6 de septiembre se celebra en Bali el XI Congreso Internacional de «Scholas Chairs». En la apertura de los trabajos intervino monseñor Indunil Janakaratne Kodithuwakku Kankanamalage. El encuentro concluirá con la presentación de la «Declaración de Bali», un compromiso compartido para promover una Inteligencia Artificial ética, centrada en el ser humano y orientada al bien común.

(vaticannews.va).-«La Inteligencia Artificial no es simplemente un desarrollo tecnológico más; representa una transformación de época, una revolución cognitiva y social que ya está cambiando la manera en que trabajamos, nos comunicamos, aprendemos, tomamos decisiones y nos comprendemos a nosotros mismos». Así lo afirmó hoy, viernes 4 de septiembre, monseñor Indunil Janakaratne Kodithuwakku Kankanamalage, secretario del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, durante la apertura del XI Congreso Internacional de «Scholas Chairs», en el marco de la Cumbre Mundial de Encuentro, dedicada al tema Inteligencia artificial y significado humano, que se celebra en Bali, Indonesia, hasta el domingo 6.

En recuerdo del viaje del Papa Francisco

Jóvenes, universidades, gobiernos, empresas, líderes religiosos y organizaciones sociales de todo el mundo se han dado cita en la isla indonesia para reflexionar sobre uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo: cómo garantizar que la inteligencia artificial esté al servicio de la dignidad humana, la fraternidad y la paz. Bajo el lema Inteligencia artificial y sentido humano, el encuentro propone jornadas de diálogo, intercambio y construcción colectiva a través de conferencias, talleres y grupos de trabajo, con el objetivo de poner en marcha proyectos concretos de impacto global.

Esta edición conmemora también el segundo aniversario del viaje apostólico del Papa Francisco a Indonesia, en septiembre de 2024, y la firma, junto con el gran imán Nasaruddin Umar, de la Declaración de Istiqlal, reafirmando el compromiso con el diálogo interreligioso, el cuidado de la Casa Común y la construcción de la paz.

Al servicio de la paz, el diálogo y el cuidado de la Casa Común

Al respecto, monseñor Indunil Janakaratne Kodithuwakku Kankanamalage hizo referencia a dos términos que el papa Francisco había destacado durante el encuentro interreligioso celebrado en la mezquita de Istiqlal de Yakarta, el 5 de septiembre de 2024: «encuentro» y «luz».

«Estas dos palabras pueden ofrecernos también un marco significativo para reflexionar sobre la Inteligencia Artificial y sobre el significado humano», explicó el prelado, quien en su intervención profundizó también en el tema a la luz de la encíclica de León XIV, Magnifica humanitas.

«El Papa nos recuerda que la tecnología tiene el poder de sanar, conectar, educar y proteger nuestra Casa Común, pero -subrayó el secretario del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso- también puede dividir, excluir y generar nuevas formas de injusticia».

La tecnología, por tanto, continuó el ponente, «no es automáticamente la solución a los problemas de la humanidad, ni es intrínsecamente malvada. Lo que importa es la visión humana que la guía y los fines que persigue. La preocupación del papa León es fundamentalmente antropológica: ¿qué impacto tendrán las nuevas tecnologías sobre la dignidad humana y el bien común?», se preguntó.

El Congreso concluirá con la presentación de la Declaración de Bali, un compromiso compartido para seguir promoviendo una Inteligencia Artificial ética, centrada en el ser humano y orientada al bien común.