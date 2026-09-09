Concluyó en Bali, Indonesia, la cumbre sobre IA: “Un recurso que debe liberar, no esclavizar”

El Dicasterio para el Diálogo Interreligioso participó en el encuentro organizado en Indonesia por Scholas Occurrentes y United in Diversity. Además de conmemorar el segundo aniversario del viaje apostólico del Papa Francisco al sudeste asiático y la firma de la Declaración interreligiosa de Istiqlal, el evento reflexionó sobre los temas de la encíclica de León XIV “Magnifica humanitas” y sobre el uso “sensato” de la tecnología. La próxima cita será en Brasil en 2027

(vaticannews.va).- El pasado 6 de septiembre concluyó la cumbre sobre Inteligencia Artificial y Sentido Humano, celebrada en el campus de United in Diversity (UID) en Bali, en el marco del XI Congreso Internacional de Cátedras Scholas, una iniciativa del movimiento Scholas Occurrentes. Durante tres días, más de 200 líderes académicos y sociales, autoridades religiosas, empresarios, políticos y jóvenes de 35 países lanzaron un desafío inesperado en plena revolución tecnológica: dejar de preguntarse únicamente qué puede hacer la inteligencia artificial y empezar a preguntarse qué quieren hacer los seres humanos con ella.

Un recurso en favor de la libertad

Participó, entre otros, monseñor Indunil Janakaratne Kodithuwakku Kankanamalage, secretario del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso de la Santa Sede, cuya presencia se unió a la de Alaa Murabit, activista y fundadora de “La voz de las mujeres libias”. Monseñor Indunil recordó que “la Inteligencia Artificial debe liberar, no esclavizar”, y destacó que la educación debe cultivar la capacidad interior de discernimiento y conducir de la conexión virtual a la comunión humana, y que enseñar a los jóvenes a usar la IA de manera crítica, responsable y creativa es una tarea que nos concierne a todos. A las palabras de monseñor se sumó el dolor, expresado hasta las lágrimas, de Ataxia, una joven indonesia de 20 años: “La Inteligencia Artificial no tiene Sentido; somos nosotros quienes debemos darle sentido”.

Concebida por Scholas como un “Foro de los Foros”, la cumbre aplicó su propia pedagogía de escuchar, crear y celebrar, utilizando la metodología del “Ágora” para abordar uno de los grandes interrogantes de nuestro tiempo: ¿qué sucede con el sentido humano cuando los algoritmos adquieren un peso cada vez mayor en nuestras decisiones, relaciones, trabajos y formas de aprendizaje? El programa incluyó sesiones plenarias, un Foro de la Juventud, siete Ágoras de Diálogo, talleres experienciales y mesas intersectoriales sobre identidad, educación y sabiduría, salud mental, el futuro del trabajo, democracia y paz, gobernanza de la inteligencia artificial y sentido humano.

“El desafío de nuestro tiempo -comentó María Paz Jurado, Directora Ejecutiva de Scholas Occurrentes- no es solo preguntarnos qué puede hacer la tecnología, sino qué humanidad queremos construir con ella. Al presentar Magnifica Humanitas, León XIV nos invitó a custodiar lo que ninguna máquina puede reemplazar: la conciencia, la libertad, la compasión, el encuentro con el otro. Por eso necesitamos una educación capaz de orientar tanto la inteligencia humana como la artificial, para que el progreso fortalezca la dignidad, la fraternidad y la paz”.

Dos años desde el viaje del Papa Francisco

La cumbre retomó luego la cultura del encuentro y la algorética promovidas por el Papa Francisco, conmemorando el segundo aniversario de su viaje apostólico a Indonesia y de la firma de la Declaración de Istiqlal. Además, se puso en diálogo con Magnifica Humanitas, la encíclica de León XIV sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la IA, y acogió la perspectiva balinesa del Tri Hita Karana, basada en la armonía entre la humanidad, la naturaleza y lo divino. Durante el congreso, los participantes identificaron cinco grandes desafíos frente a la inteligencia artificial: educar en la sabiduría; educar en una emotividad sana; educar para una ciudadanía activa y comprometida con los desafíos del presente; educar para los trabajos que aún no existen; y educar a los líderes de una nueva gobernanza global.

Cita en Brasil en 2027

Al término del congreso, el representante de la educación católica en Brasil, el hermano Paulo Fossati, anunció que la discusión “no termina” en Bali: “Todos juntos continuaremos con este debate en Brasil, en septiembre de 2027”. Brasil será, por lo tanto, el país anfitrión del próximo congreso mundial, dando continuidad a un camino que comenzó en 2014 en la Ciudad del Vaticano.