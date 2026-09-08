¿Jesús usaría la IA?

¿Puede un cristiano rezar usando Chat GPT? ¿Qué influencia puede llegar a tener la IA en la liturgia o en la preparación de sermones? ¿Si Jesús se hubiese encarnado en el siglo XXI, usaría la IA?

Estas son algunas de las cuestiones preguntadas al Monseñor Paul Tighe, obispo que ha asesorado a modelos de Claude y que ha participado en la elaboración de la Magnifica Humanitas del papa León XIV.

Sobre si es bueno rezar ayudándose de la inteligencia artificial, el obispo Tighe distingue entre usar la IA o depender de ella.

MONS. PAUL TIGHE

Secretario de Cultura en el Dicasterio para la Cultura y la Educación

La IA también podría ayudarme. A encontrar formas de pensar y reflexionar, así como estímulos o sugerencias sobre qué leer, pero, en última instancia, tengo que conservar mi propia autonomía, mi propia responsabilidad y mi propia apertura a la presencia de Dios.

También resalta su utilidad a la hora de buscar entre la escritura, lo que podría mejorar la redacción de homilías o meditaciones. Pero nunca a costa de entregar la responsabilidad o las capacidades intelectuales.

Acerca de si Jesucristo usaría la IA, Tighe matiza que depende de dónde elija venir al mundo.

MONS. PAUL TIGHE

Secretario de Cultura en el Dicasterio para la Cultura y la Educación

¿Estaría en condiciones de utilizar la inteligencia artificial? Lo cual probablemente dependería en gran medida del contexto socioeconómico y geográfico en el que pudiera nacer.

Alude a las grandes diferencias que hay, por ejemplo, en el campo de la salud, donde hay mucha atención médica disponible para los ricos y poca para los pobres. La IA promete mucho, pero el mundo sigue estando dividido.

Probablemente, si Jesús hubiera sido carpintero en el siglo XXI, podría haber recurrido a Claude o Gemini para ver cómo funciona su nuevo taladro o elegir los clavos más adecuados para unos tablones. Pero no habría delegado en la IA la creatividad, el criterio o el trabajo detrás de cada pedido.