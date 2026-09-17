Conexão Pascom debate o uso ético e pastoral da inteligência artificial nas paróquias

Com o tema “I.A.gora Pascom”, a transmissão ao vivo reuniu comunicadores de todo o Brasil para refletir sobre propósito, técnica e a centralidade do fator humano na evangelização. Na noite da última terça-feira, 8 de setembro, o canal da Pastoral da Comunicação no YouTube transmitiu mais uma edição do Conexão Pascom….

Com o tema “I.A.gora Pascom”, a transmissão ao vivo reuniu comunicadores de todo o Brasil para refletir sobre propósito, técnica e a centralidade do fator humano na evangelização.

Na noite da última terça-feira, 8 de setembro, o canal da Pastoral da Comunicação no YouTube transmitiu mais uma edição do Conexão Pascom. O encontro virtual teve como tema “I.A.gora Pascom”, uma iniciativa conjunta do GT Produção e do GT Formação da Pascom Brasil, com mediação de Katiane Rosa, coordenadora do subgrupo de redes sociais da pastoral.

A transmissão contou com grande participação e interação de agentes da Pascom conectados a partir de diversas cidades e regiões do país. Embora a live compartilhe o título do livro lançado por Janaína Gonçalves, coordenadora-geral da Pascom Brasil, o objetivo central da noite foi debater o uso prático e consciente da inteligência artificial no dia a dia das equipes paroquiais, reforçando a necessidade de humanizar os processos de comunicação pastoral.

A mesa de diálogo foi composta por Janaína Gonçalves e por Guilherme Freitas, coordenador nacional de comunicação da Rede Inaciana de Juventude – MAGIS Brasil.

Durante a sua exposição, Guilherme Freitas ressaltou os mecanismos da cultura digital, a plataformização e a economia da atenção. Ele enfatizou que os algoritmos organizam e disputam o olhar das pessoas a todo instante, tornando indispensável que a Igreja compreenda esse ambiente para além do imediatismo.

Guilherme pontuou que os desafios atuais não são meramente técnicos, mas profundamente humanos e antropológicos. Inspirado nas diretrizes da Igreja para o continente digital, recordou que nenhuma tecnologia é capaz de substituir aquilo que verdadeiramente transforma realidades: a experiência viva do encontro.

Em seguida, Janaína ampliou o panorama destacando que a IA é uma aliada valiosa para tarefas operacionais, como, por exemplo, superar bloqueios criativos, sugerir pautas, organizar calendários editoriais e revisar textos, mas alertou que ela jamais substitui a vivência de fé e o olhar pastoral. “Antes do prompt, vem o propósito”, sublinhou a coordenadora, chamando atenção para a importância de questionar se o conteúdo realmente evangeliza e comunica a realidade daquela comunidade ou se busca apenas engajamento passageiro.

A reflexão também destacou os riscos de despersonalização: textos e imagens hiperartificiais acabam afastando a mensagem do Evangelho da vida concreta dos fiéis. O papel do agente da Pascom não diminui diante das novas ferramentas; pelo contrário, cresce em responsabilidade para manter a autenticidade e o acolhimento.

Para auxiliar as equipes paroquiais e diocesanas na formação contínua sobre o tema, as apresentações utilizadas durante a transmissão estão disponíveis para consulta: