Festival de Cine de Venecia, Hirokazu Koreeda gana el premio SIGNIS 2026 con «Look Back»

Una obra conmovedora sobre la amistad y el talento para contar cómo el arte puede convertir el dolor en esperanza. El Jurado Católico Mundial reconoció en la película japonesa un profundo mensaje de solidaridad humana, dedicación profesional y sanación espiritual

(vaticannews.va/it).-El 11 de septiembre, el jurado internacional de SIGNIS – Asociación Católica Mundial para la Comunicación, compuesto por Thomas Kroll (presidente), Sergio Perugini (secretario de Italia), Eliana Ariola (Italia), Néstor Briceño (Venezuela), Barbora Cihelková (República Checa), otorgó el prestigioso Premio SIGNIS en la 83ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia a la película japonesa Look Back, dirigida por Hirokazu Koreeda.

premio SIGNIS a Hirokazu Koreeda

La motivación

La asociación, presente desde 1948 con el premio colateral más antiguo del Festival, acompañó el reconocimiento con esta motivación:

«Siguiendo los acontecimientos de dos chicas diferentes entre sí pero unidas por una pasión por el manga, esta emotiva historia narra el nacimiento de una vocación creativa, alimentada con una dedicación incansable y un compromiso profesional. Hirokazu Koreeda capta con sensibilidad el poder de la solidaridad humana, mostrando cómo el apoyo mutuo y el don de la amistad guían a los protagonistas fuera del aislamiento para descubrir su lugar en el mundo. Además, la película aborda una profunda dimensión espiritual: el reconocimiento del talento artístico como un don trascendente, recibido con gratitud y cultivado con compromiso. Al lidiar con la culpa, la pérdida trágica y los duros giros del destino, Look Back revela que la aceptación y la reconciliación provienen de honrar el vínculo de amistad que moldeó sus vidas. Finalmente, la creación artística surge como un acto de esperanza y sanación, un puente que transforma el dolor en propósito, encendiendo el valor para seguir adelante.»

La asociación SIGNIS

SIGNIS, la Organización Mundial de Comunicaciones Católicas, fue fundada en 2001 a partir de la fusión de la Asociación Católica Internacional de Radio y Televisión (UNDA) y la Organización Católica Internacional para el Cine y el Audiovisual (OCIC), realidades activas desde 1928. Con miembros en más de 100 países, SIGNIS abarca cine, televisión, radio, educación mediática, Internet y nuevas tecnologías. Está presente – jurado del premio SIGNIS, jurado ecuménico y jurado interreligioso – en unos 40 festivales internacionales, incluyendo Venecia (desde 1948, el premio colateral más antiguo), Berlín, Cannes, Montecarlo, Buenos Aires, La Habana, Washington DC, Nyon, Leipzig, Trento y San Sebastián.