CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA 5ª SEMANA DE COMUNICAÇÃO, A SER CELEBRADA DE 6 A 12 DE MAIO

(cnbb.org.br/).-O 58º Dia Mundial das Comunicações, em 12 de maio, se aproxima e a Comissão Episcopal para a Comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) divulgou a programação da 5ª Semana de Comunicação, a ser celebrada de 6 a 12 de maio. Neste ano, o tema “Inteligência artificial e sabedoria do coração: por uma comunicação plenamente humana” anima as reflexões, conforme a mensagem do Papa Francisco para a data.

Participam das celebrações junto com a comissão a Associação Católica de Comunicação Signis Brasil, a Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB) e a equipe de comunicação da Pastoral Juvenil Jovens Conectados. Uma novidade é que as ações também envolverão trabalhos com as rádios e TVs de inspiração católica.

A Comissão para a Comunicação da CNBB destaca que o tema convida “a refletir sobre o impacto da inteligência artificial nas nossas comunicações e a importância de cultivar a sabedoria do coração para uma comunicação autenticamente humana”.

O padre Tiago Síbula, assessor da Comissão para a Comunicação da CNBB, partilha que tem “grandes expectativas para a Semana de Comunicação”, pois vê nela “uma valiosa oportunidade para os comunicadores se aproximarem ainda mais da missão para a qual Deus os convoca, guiados pela luz da fé”.

“É um momento de resgatar a essência da comunicação humana, muitas vezes esquecida ou negligenciada por muitos. Além disso, desejo ardentemente que os diversos setores comunicativos possam fortalecer os laços entre si e, como membros da Igreja, reflitam de forma profunda e autêntica a importância da comunicação em sua dimensão eclesial”, partilhou padre Tiago.

Confira a programação preparada:

Programação

06.05 – Segunda-feira – Atividades Regionais, Diocesanas ou Paroquiais;

– às 20h – Atividade Nacional, online, refletindo sobre os impactos da I.A. na Evangelização; 08.05 – Quarta-feira – Atividades Regionais, Diocesanas ou Paroquiais;

– às 20h – Espiritualidade do Comunicador: Giro pelo Brasil, representatividade itinerante pelas regiões do Brasil; 10.05 – Sexta-feira – Atividades Regionais, Diocesanas ou Paroquiais;

– Atividades Regionais, Diocesanas ou Paroquiais; 12.05 – Domingo – Missa pelos comunicadores 8h – TV Aparecida – Aparecida-SP – Dom Orlando Brandes; 15h – TV Evangelizar – Curitiba-PR – Dom Amilton Manoel;

Programação nas rádios e TVs de inspiração católica

Uma colaboração entre a Pascom Brasil e a Signis Brasil fornecerá subsídios para rádios e TVs de Inspiração Católica sobre o 57º Dia Mundial das Comunicações Sociais. O objetivo é integrar o tema à programação das emissoras, reservando tempo para reflexão e oração, bem como com os colaboradores destas emissoras.