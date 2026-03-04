Contenido católico que edifica: 10 sacerdotes para seguir en redes sociales este 2026

Las redes sociales y el lenguaje digital se han convertido en activos canales de evangelización.

(es.churchpop.com).-Las redes sociales y el lenguaje digital se han consolidado como poderosos canales de evangelización. Los sacerdotes no se han quedado atrás en el esfuerzo por hacer presencia en este mundo y llenarlo de Dios con contenido relevante para nuestra fe.

Aquí te compartimos una lista de algunos que puedes seguir este año para acompañar de cerca la misión de la Iglesia, profundizar en tu fe y aprender a vivirla en la vida cotidiana.

Padre Borre

El padre José Juan Montalvo, conocido en redes como el “Padre Borre” es un sacerdote millennial, fundador de @iluminamas @hechos.29 @veladaparatresoficial

Se tituló como ingeniero industrial pero encontró su verdadera felicidad siendo sacerdote y párroco en la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe en Monterrey, México.

https://www.instagram.com/reel/DCP-5_7SP9x/?utm_source=ig_embed

Padre César Montijo

El conocido “Padre Monti”es el actual párroco de Cristo Rey, en Sinaloa, México. Es un apasionado de la vida, la espiritualidad, la escritura y el deporte. Es fundador de Nichos Cristo Rey y autor de su reciente libro: La misma Via.

Además, cuenta con una gran comunidad en redes sociales como misionero digital. Es colaborador de @hallowapp.es con “sanación diaria”.

Lo puedes seguir en Instagram como @padremonti.

https://www.instagram.com/reel/C04N4oiLqa0/?utm_source=ig_embed

Padre Jorge Obregón

Este sacerdote de los Legionarios de Cristo que ha dedicado su vida a la formación de jóvenes en liderazgo y fe. Estudió administración de empresas, filosofía y teología. Además, tiene una maestría en teología bíblica.

En 2012 fundó el retiro Search, un programa de formación espiritual dirigido a jóvenes. En 2017, lanzó la plataforma New Fire, un recurso católico diseñado para conectar y formar jóvenes en toda Latinoamérica.

Lo puedes seguir en Instagram como @jobregong

https://www.instagram.com/reel/C8U-FxevivC/?utm_source=ig_embed

Padre Melson Correa

Además de ser un evangelizador digital, el joven sacerdote de 26 años, es vicario en la parroquia San José en la diócesis de Montería (Colombia).

El Padre Melson comparte diariamente contenido para la oración del Evangelio, así como consejos prácticos sobre nuestra fe, con el fin de darla a conocer, en especial entre los que comienzan a acercarse a ella.

Lo puedes seguir en Instagram como @ catequizate_26 .

https://www.instagram.com/reel/DMa6IsUPAvP/?utm_source=ig_embed

Padre Juan Carlos Vásconez

El padre Juan Carlos Vásconez, originario de Quito, Ecuador, es un sacerdote apasionado por la evangelización digital y la formación espiritual. Ingeniero en sistemas y doctor en teología moral, fue ordenado sacerdote en 2015. Actualmente es capellán, docente y lidera varios proyectos digitales.

Es uno de los sacerdotes detrás del proyecto Hablar con Jesús, que se encuentra en diferentes redes sociales como WhatsApp, YouTube, Spotify y Telegram, en el que los usuarios pueden escuchar cada mañana las meditaciones de 10 minutos: Hablando con Jesús de tú a tú.

Lo puedes seguir en Instagram como @p.juancarlosv

https://www.instagram.com/reel/DHYUoICAsyD/?utm_source=ig_embed

Padre Joaquín

El padre Joaquín Hernández es un sacerdote influencer español con casi 70 mil seguidores en Instagram en su cuenta @joaquinconp. Ha ganado el premio Alter Christus por su labor de evangelización en redes sociales. Es también párroco de San Clemente Romano, en el barrio madrileño de Villaverde.

https://www.instagram.com/reel/DDB74ZZtsrr/?utm_source=ig_embed

Padre Matías Jurado

El padre Matías Jurado, es un sacerdote argentino ordenado en 2009, con una licenciatura en comunicaciones y párroco de la iglesia San Bernardo Abad en Buenos Aires. Además de su labor pastoral, se ha convertido en un activo evangelizador en redes sociales.

A través de sus publicaciones, presenta un Dios cercano, que nos entiende y no nos juzga, sino que desea que correspondamos a su amor. Puedes seguirlo en su cuenta de Instagram donde comparte contenido casi a diario.

https://www.instagram.com/reel/DN-kMS0iSDl/?utm_source=ig_embed

Padre Gabriel Abascal

El padre Gabriel Abascal es Legionario de Cristo, fundador y director del Leadership Training Course , curso que se lleva a cabo todos los años en Nueva York, Chicago e Indiana, para jóvenes latinos que se preparan para elegir Universidad, y del International Formators Course para formadores del Regnum Christi en Roma. Es también fundador del programa de masculinidad Braveheart.

Es fundador, junto con varios jóvenes mexicanos, del programa RC Talks , que busca incentivar la oratoria y la propagación de contenido positivo. Actualmente es responsable de proyectos de pastoral en México.

Escribió un libro sobre liderazgo cristiano llamado: de MÍ DEPENDE y participa en el podcast: Qué haría Jesús en Spotify.

Lo puedes seguir en Instagram como @padreabascal

https://www.instagram.com/p/Cf7Urb4KFgu/?utm_source=ig_embed

Padre Gabriel Romanelli

Es un sacerdote argentino, del Instituto del Verbo Encarnado que sirve en la parroquia latina de la Sagrada Familia, ubicada en Gaza. Ha estado en Oriente Medio durante más de 27 años: después de unirse al Instituto del Verbo Encarnado en 1988, fue ordenado diácono en Egipto en 1996, luego pasó cuatro años en Jordania como vicario. También fue Superior Provincial para Oriente Medio y África.

En su cuenta de Instagram nos da a conocer la vida de un sacerdote en un lugar de misión y nos alienta a ser apóstoles sea cual sea el lugar donde nos encontremos. Puedes seguirlo también en su cuenta de YouTube.

Padre Ignacio Amorós

El padre Ignacio Amorós, nacido en Madrid, tuvo una carrera inicial como broker financiero, pero su vida cambió al involucrarse en misiones de caridad en Madrid y posteriormente en Calcuta, India. Esta experiencia lo llevó a Burundi, África, donde decidió convertirse en sacerdote y colaborar en misiones en una región marcada por el dolor. Después de su ordenación, se dedicó a escribir libros y organizar actividades humanitarias en todo el mundo, finalmente estableciéndose en Uruguay.

Actualmente, el P. Ignacio lidera el proyecto de evangelización digital: Se buscan rebeldes y lidera la expansión del apostolado digital Word on Fire del Obispo Robert Barron en español.

Lo puedes encontrar en Instagram como @ignacioamorosrf.

https://www.instagram.com/reel/DGGc6r0tuUA/?utm_source=ig_embed