El COF San Sebastián reúne a reconocidos influencers católicos en un ciclo sobre Teología del Cuerpo para jóvenes

El Centro Diocesano de Orientación Familiar de San Sebastián ha organizado un ciclo de conferencias especialmente dedicado a jóvenes bajo el título ‘El Plan de Dios: Hombre y Mujer los Creó’, que se celebra durante el mes de marzo y que comienza hoy.

(archisevilla.org).-Esta iniciativa formativa propone una reflexión en profundidad sobre la identidad, la masculinidad, la feminidad y el sentido del cuerpo desde la antropología cristiana, concretamente desde la Teología del Cuerpo de san Juan Pablo II. Durante las sesiones se ofrecerá a los jóvenes un espacio de formación y diálogo en torno al proyecto de Dios para el hombre y la mujer.

Las conferencias tendrán lugar en el Salón San Pablo de la Parroquia de San Sebastián, a las nueve menos veinte de la noche.

Álvaro Quesada, impulsor de la cuenta @talvezteayude con más de 70.000 seguidores en Instagram, será el ponente que abra este ciclo hoy, en una charla en la que abordará la masculinidad.

Una semana más tarde, el 11 de marzo, Carla Restoy, joven influencer y divulgadora católica, profundizará sobre la feminidad.

El ciclo ‘El Plan de Dios: Hombre y Mujer los Creó’ concluirá el 18 de marzo con la participación de la teóloga y experta en san Juan Pablo II, Carmen Álvarez, que disertará sobre el cuerpo.

El ciclo cuenta con la colaboración de la Parroquia San Sebastián y de la Hermandad de la Paz.

Desde la organización animan a los jóvenes a participar en esta propuesta que busca ofrecer claves para comprender la vocación al amor, la complementariedad entre hombre y mujer y la grandeza de la corporalidad humana en el plan de Dios.