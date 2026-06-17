Conversaciones Continentales sobre Inteligencia Artificial, Dignidad Humana y Discernimiento Pastoral

La Asociación Nacional de Directores Diocesanos para el Ministerio Hispano (NCADDHM) invita a líderes pastorales, ministros, educadores y miembros de la comunidad hispana y latina a participar de este conversatorio

(celam.org/).-La Asociación Nacional de Directores Diocesanos para el Ministerio Hispano (NCADDHM), en colaboración con la Oficina de Asuntos Hispanos de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB), invita a líderes pastorales, ministros, educadores y miembros de la comunidad hispana y latina a participar en Magnifica Humanitas: Inteligencia Artificial, Dignidad Humana y Discernimiento Pastoral, una serie especial de Conversaciones Continentales que se llevará a cabo en línea los días 12 y 22 de junio de 2026.

Inspiradas en Magnifica Humanitas, la encíclica del Papa León XIV sobre la inteligencia artificial, la dignidad humana y el discernimiento pastoral, estas conversaciones explorarán cómo las tecnologías emergentes impactan la dignidad humana, el ministerio pastoral, la vida comunitaria y el bien común.

La serie reunirá voces de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB), el CELAM/CEBITEPAL, la NCADDHM y la Pontificia Comisión para América Latina en una conversación en español que conecta a la Iglesia a través de las Américas. Entre los panelistas se encuentran el Dr. Rodrigo Guerra (Pontificia Comisión para América Latina, Santa Sede), la Dra. Patty Jiménez (Consultora, USCCB), el Dr. Alejandro Aguilera-Titus (Oficina de Asuntos Hispanos, USCCB) y el Dr. Félix Palazzi (CEBITEPAL/CELAM y Jesuit School of Theology of Santa Clara University), con la participación de Ignacio Rodríguez, Presidente de la NCADDHM.

La segunda sesión, el 22 de junio, contará además con la presencia de obispos de Estados Unidos, representantes del CELAM y la Santa Sede.

La segunda sesión, el 22 de junio, contará además con la presencia de obispos de Estados Unidos, representantes del CELAM y la Santa Sede.

Más que una presentación, estos encuentros están concebidos como un diálogo. Los participantes tendrán la oportunidad de presentar preguntas y aportar sus perspectivas como parte de una conversación continental fundamentada en la fe, el discernimiento pastoral y el respeto por la dignidad humana. Cada voz importa mientras buscamos escuchar, aprender y discernir juntos.

Las sesiones son gratuitas y están abiertas a todas las personas interesadas en explorar cómo la Iglesia puede relacionarse con las tecnologías emergentes manteniéndose centrada en la dignidad de cada persona y en la misión del Evangelio.

Información del Evento

Magnifica Humanitas: Inteligencia Artificial, Dignidad Humana y Discernimiento Pastoral

• Fechas: 12 y 22 de junio de 2026

• Horario: 10:00 a. m. PT | 11:00 a. m. MT | 12:00 p. m. CT (EE. UU. y México) | 1:00 p. m. ET / Perú | 2:00 p. m. Argentina

• Modalidad: En línea por Zoom

• Idioma: Español

• Duración: 1 hora y 15 minutos

• Inscripción: Gratuita. Regístrese en línea en: https://us02web.zoom.us/meeting/register/1He1vkMaRsKchZFalODBPQ

Sitio web: https://ncaddhm-usa.org/magnifica-humanitas-la-enciclica-del-papa-leon-xiv/