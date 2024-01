Coordenação Nacional divulga planejamento 2024 com atividades para a Pascom

O planejamento 2024 tem como motivação «Tecer laços, construir comunidade», que dá título à terceira parte do Relatório de Síntese da primeira sessão da Assembleia Sinodal

Com a motivação “Tecer laços, construir comunidade”, a Coordenação Nacional da Pascom divulga o planejamento 2024. A motivação vem do percurso sinodal vivido pela Igreja e ao grande chamamento que devemos responder, como Igreja e como comunicadores, é o de caminhar juntos. O texto afirma que a vivência do Sínodo acentua aquilo que está no DNA da Pascom: “é a pastoral do ser e do estar em comunhão com toda a comunidade eclesial, garantindo a acolhida e a participação, a organização solidária e a gestão democrática dos processos comunicacionais.” (Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil. n. 323)

Além das atividades como encontros formativos, no Planejamento 2024 são apresentados os objetivos para cada eixo da Pascom e seus respectivos Grupos de Trabalho (GT). O processo de elaboração aconteceu no decorrer do segundo semestre, juntamente com os coordenadores dos regionais e os assessores da Comissão Episcopal para Comunicação Social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). O documento também apresenta a organização da comunicação eclesial, com as atribuições e membros da Comissão, da Coordenação Nacional e dos regionais.

Baixe o planejamento pelo visualizador abaixo, ou clique aqui.