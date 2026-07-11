Curso latinoamericano ofrece herramientas para fortalecer la formación inicial de futuros sacerdotes en clave sinodal misionera

El XLVII Curso Latinoamericano para Formadores de Seminarios Mayores fortalecerá en Buenos Aires la formación de quienes acompañan a los futuros sacerdotes.

(adn.celam.org).-Fortalecer la formación de quienes acompañan el discernimiento de los futuros sacerdotes es el propósito del XLVII Curso Latinoamericano para Formadores de Seminarios Mayores, que se realizará del 6 al 24 de julio en Buenos Aires (Argentina), bajo el tema «Formación inicial en una Iglesia Sinodal».

De acuerdo a los organizadores, el encuentro académico propone tres semanas de formación, reflexión e intercambio de experiencias para fortalecer el servicio de quienes acompañan los procesos vocacionales en una Iglesia cada vez más sinodal y atendiendo los signos de los tiempos.

Una formación que responde a los desafíos del presente

En entrevista con ADN Celam, el padre Dionisio Gómez —presidente de la Organización de Seminarios Latinoamericanos (Oslam)— explicó que hoy resulta indispensable fortalecer la preparación de quienes acompañan los procesos vocacionales.

«La realidad actual nos confronta y exige una nueva actitud, disposición y herramientas adecuadas para poder acompañar más eficazmente a los seminaristas en su discernimiento y proceso vocacional», afirmó.

El religioso, aseguró que el curso busca ofrecer esa renovación mediante un programa que integra la reflexión sobre los documentos más recientes del camino sinodal impulsado por la Iglesia, junto con herramientas concretas para el servicio formativo.

Entre los aspectos más destacados del programa, el sacerdote mencionó el estudio y la apropiación de los documentos sobre sinodalidad y misión, el ABC de la formación en clave sinodal misionera, herramientas pedagógicas para fortalecer el servicio del formador y espacios de intercambio de experiencias entre participantes de distintos países.

En este sentido, este último aspecto del intercambio de experiencias será uno de los principales valores añadidos de esta edición, al propiciar el aprendizaje mutuo y el fortalecimiento de la comunión en la misión formativa.

Por ello, el padre Dionisio dirigió una invitación especial a quienes aún están considerando participar. «Es importante nuestra formación, capacitación y actualización integral para el ejercicio de tan delicado servicio en la Iglesia, la formación de los futuros sacerdotes. Por ello les invitamos a aprovechar esta gran experiencia para caminar y enriquecernos juntos», expresó.

La propuesta está orientada principalmente a sacerdotes que inician su misión como formadores de seminarios, pero también convoca a sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos comprometidos con procesos formativos.

«Es de suma valía tanto para la persona misma del formador como para el ejercicio del servicio que se está prestando en favor de la formación de los futuros sacerdotes de nuestra amada Iglesia Católica que peregrina en América Latina», subrayó.

Tres semanas de formación especializada

La propuesta académica se desarrollará en la Casa de Encuentro María Reina, en Buenos Aires, a través de tres ejes temáticos: los fundamentos de la tarea formativa, el acompañamiento humano de los seminaristas y la formación del corazón del pastor, guiados por especialistas de amplia trayectoria.

La inversión del curso coordinado por Oslam y con el respaldo académico del Cebitepal es de 1.250 dólares, valor que incluye hospedaje, alimentación y todas las actividades académicas. Las inscripciones se realizan mediante el formulario oficial de Oslam y los interesados pueden consultar los detalles del programa y del proceso de registro en los canales oficiales de la organización.

Link para inscribirse: https://forms.gle/2RTbKJMEnkMEWZco8