El purpurado intervino en Sofía en una conferencia internacional dedicada a “Magnifica Humanitas”. Los temas centrales de los trabajos fueron el respeto de la dignidad humana, la responsabilidad en el uso de las nuevas tecnologías y la necesidad de un control humano, sobre todo en los escenarios de guerra

(vaticannews.va).-¿Puede la inteligencia artificial hacer que la vida humana sea más humana? ¿Dónde están los límites del progreso tecnológico y quién es responsable de sus consecuencias? Estas son algunas de las preguntas centrales de la conferencia científica internacional “Ser humanos en la era de la inteligencia artificial”, que tuvo lugar ayer, 17 de noviembre, en la Academia Búlgara de Ciencias, en Sofía. La conferencia, dedicada a la encíclica del Papa León XIV Magnifica Humanitas, fue organizada conjuntamente por la Academia Búlgara de Ciencias, la Nunciatura Apostólica en Bulgaria y Macedonia del Norte y la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica en Bulgaria.

Los trabajos se dividieron en dos sesiones. La primera se dedicó a la guerra y la paz, al uso de la inteligencia artificial en los conflictos armados y a la necesidad de mantener el control humano sobre las decisiones. La segunda profundizó en las aplicaciones de las nuevas tecnologías en el ámbito médico. La conferencia fue inaugurada por la presidenta de la Academia Búlgara de Ciencias, la profesora Evelina Slavcheva; el arzobispo Luciano Suriani, nuncio apostólico en Bulgaria y Macedonia del Norte; y monseñor Petko Valov, presidente de la Conferencia episcopal católica búlgara y obispo de la diócesis de San Juan XXIII.

IA: ni optimismo ni catastrofismo, sino un enfoque prudente

En sus palabras de saludo, la profesora Slavcheva hizo referencia al mensaje de una “civilización del amor”. Por su parte, monseñor Valov propuso un paralelismo entre la invención de la imprenta por parte de Gutenberg y el desarrollo de la inteligencia artificial. La Iglesia, subrayó, no se opone al progreso científico, pero llama la atención sobre las posibles consecuencias indeseadas de las nuevas tecnologías. “Hoy en día, la inteligencia artificial se ha convertido para los jóvenes en lo que Virgilio es para Dante: una guía hacia lo desconocido”, observó el prelado, advirtiendo sobre el riesgo de que las personas renuncien progresivamente a su propio juicio, confiando en la tecnología incluso cuando serían capaces de encontrar una respuesta por sí mismas. El profesor Kiril Kartalov, del Instituto de Filosofía y Sociología de la Academia Búlgara de Ciencias y miembro correspondiente del Comité Pontificio de Ciencias Históricas, hizo una introducción a los temas de la conferencia. Entre los puntos abordados, el contraste entre el “catastrofismo” y el “optimismo” en relación con la inteligencia artificial.

Czerny: Nunca se debe transferir a la máquina lo que es responsabilidad del hombre

La ponencia principal estuvo a cargo del cardenal Michael Czerny, quien abordó los temas de la guerra y la paz a la luz de la encíclica Magnifica Humanitas. Inspirándose en las imágenes bíblicas de Babel y Jerusalén, el purpurado contrastó la búsqueda de poder y dominio con la construcción de una civilización basada en el amor, la solidaridad y el bien común. “¿Qué deseo nos impulsa cuando creamos, desarrollamos y utilizamos la inteligencia artificial? ¿Qué mundo, qué civilización contribuyen a construir estas herramientas?”, se preguntó el cardenal Czerny, quien luego advirtió sobre el “preocupante regreso de la guerra”, la “cultura de la fuerza” y la resignación ante lo que se presenta como la inevitabilidad de los conflictos. “La inteligencia artificial no elimina la inhumanidad intrínseca del conflicto. Al contrario, puede acelerar su estallido y hacerlo más impersonal”, afirmó, reiterando que la responsabilidad no debe transferirse a las máquinas y que el “control humano consciente” es indispensable.

Promover la “cultura de la negociación”

El purpurado también hizo hincapié en la relación entre justicia y guerra, invitando a un “desarme del corazón, la mente y la vida”. Para superar la crisis de cooperación internacional, destacó la necesidad de reactivar el diálogo, construir lazos fraternos basados ​​en la escucha y promover una cultura de la negociación. “El diálogo como única solución” y “el progreso debe fundamentarse en el amor” fueron algunos de los mensajes que resonaron en su intervención. Durante la conferencia, también se exhortó a “no construir una nueva Torre de Babel, sino a dejar un espacio por donde pueda entrar el Espíritu Santo”.

Otras intervenciones

La verdad, la educación y la comunicación fueron los temas centrales de la ponencia del padre Luca Peyron, del Instituto Italiano de Inteligencia Artificial AI4I. “La inteligencia artificial puede procesar enormes cantidades de información, identificar correlaciones y formular respuestas lingüísticamente convincentes. Pero la capacidad de producir una respuesta no equivale a la capacidad de demostrar su veracidad”, observó. El padre Peyron también recordó las palabras de León XIV: “Educar en el uso de la inteligencia artificial también significa enseñar cuándo y para qué no usarla”.

El tema del poder y la responsabilidad fue profundizado por el profesor Andrea Carobene, quien abordó la necesidad de una gobernanza internacional de la inteligencia artificial y el problema de la concentración del poder tecnológico en manos de un pequeño número de empresas. “No basta con que la inteligencia artificial sea más moral si esta moralidad la definen unos pocos”, recordó, citando la encíclica. En el debate se destacó, en particular, la necesidad de fortalecer la cooperación internacional, garantizar la transparencia y asegurar que el control humano no permanezca exclusivamente en manos de las empresas tecnológicas. “Que todo progreso se fundamente en el amor”, fue uno de los mensajes conclusivos de la conferencia internacional en Sofía, que enfatizó la necesidad de poner la tecnología al servicio de la persona, sin perder jamás de vista su dignidad y la responsabilidad humana.