(ewtnasiapacific.com).-La Iglesia en Asia debe garantizar que la inteligencia artificial sirva a las personas y fortalezca las relaciones humanas auténticas, en lugar de sustituir la presencia personal por simulaciones digitales, dijo el obispo Marcelino Antonio «Junie» Maralit Jr., de San Pablo, Filipinas.

El obispo Maralit, presidente de la Oficina de Comunicación Social de la Federación de Conferencias Episcopales Asiáticas (FABC-OSC), pronunció su discurso, «El rostro tras la pantalla», el 29 de octubre durante la asamblea regional de comunicaciones en Macao. Instó a los líderes y comunicadores de la Iglesia a abordar las tecnologías emergentes desde el prisma de la dignidad humana y la misión de evangelización.

Los espacios digitales son territorios de misión

El obispo Maralit subrayó que las plataformas digitales se han convertido en espacios esenciales para encontrarse con personas y compartir el Evangelio. Dado que una parte considerable de los usuarios de internet del mundo viven en Asia, señaló que muchas personas pueden encontrarse primero con la Iglesia a través de una pantalla en lugar de dentro de una parroquia física.

Animó a los comunicadores católicos a reconocer a la persona humana detrás de cada interacción en línea. La tecnología puede ayudar a difundir el Evangelio más ampliamente, pero la evangelización requiere más que la transmisión de información. Exige relaciones auténticas, escucha compasiva y un testimonio vivo de Cristo.

Proteger a los vulnerables en la era de la IA

El obispo también advirtió sobre los graves daños asociados a la tecnología digital, incluyendo la trata de personas vinculada a operaciones de ciberfraude, la explotación infantil en línea, la vigilancia estatal y la propagación de deepfakes. Advirtió contra permitir que la conveniencia tecnológica debilite la oración, el discernimiento y el cuidado pastoral personal.

Instó a los sacerdotes y otros ministros de la Iglesia a no presentar homilías generadas por IA como propias ni a confiar el acompañamiento espiritual a algoritmos. Aunque la inteligencia artificial puede ayudar a ciertas tareas, no puede sustituir la responsabilidad personal y la presencia humana requeridas en el ministerio.

Construir una respuesta ética y pastoral

El obispo Maralit instó a las conferencias episcopales asiáticas a establecer principios claros para el uso de la IA, incluyendo transparencia, privacidad de datos y una formación más sólida para los seminaristas. También destacó la necesidad de reconocer a los trabajadores y comunidades afectados por la economía digital, especialmente a aquellos cuyo trabajo y circunstancias permanecen ocultos detrás del progreso tecnológico.

Fomentó la cooperación entre comunidades religiosas y culturales para abordar el abuso digital y proteger a quienes están en riesgo. Dicha colaboración refleja la responsabilidad de la Iglesia de defender la dignidad humana y promover el bien común en medio de un rápido cambio tecnológico.

Una resolución espiritual

A medida que la inteligencia artificial se integra cada vez más en la vida diaria, se llama a los católicos a garantizar que la tecnología siga siendo una herramienta de servicio y no un sustituto de las relaciones humanas. La misión digital de la Iglesia debe seguir guiando a las personas hacia Cristo mediante un encuentro genuino, la oración y el cuidado de una comunidad viva.