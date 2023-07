Diálogo con el Dicasterio para la Comunicación sobre Evangelización Digital

En días pasados el Dicasterio para la comunicación del Vaticano lanzó una Reflexión Pastoral que lleva por nombre «Hacia una plena presencia»sobre la interacción en las Redes Sociales que nos ha volado la cabeza ya que nos invita a todos los cristianos a ser verdaderos influenciadores del mensaje de Cristo en las periferias digitales sino que también nos da el reto de ‘samaritanear’ dentro de ellas.

¿Quieres saber lo que esto significa?

(Juan Diego Network).- Ayer nos reunimos con el Dr. Paolo Ruffini, Prefecto del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, Monseñor Lucio Ruiz, Secretario del mismo Dicasterio, Kike Delgado, y grandes amigos evangelizadores digitales, medios católicos y podcasteros de JDN y ahí nos lo explicaron.

En esta reunión platicamos sobre el documento que es una respuesta a todo lo que se había pedido tanto con tantas menciones del Papa y los obispos sobre la era digital y menciona que este documento no es un punto de llegada como un punto final sino el comienzo por eso este tipo de encuentros son importantes porque es continuación de la reflexión.

Si no has tenido la oportunidad de leer la reflexión pastoral no te preocupes. Aquí te dejamos el enlace: https://play.jdn.app/reflexionpastoralRS.

Te recomendamos echarle un vistazo para aprovechar al máximo todo lo que vivimos en esta reunión.

Más sobre esta reunión virtual…

La comunidad de Juan Diego ha mantenido esa mañana una conversación sincera con el Prefecto y el Secretario del Dicasterio de Comunicaciones del Vaticano: Dr. Paolo Ruffini y Mons. Lucio Ruiz. Nuestro fundador, José Manuel De Urquidi, lo presentó y lo inició con una sincera reunión con el Dr. Ruffini, Mons. Lucio y Kike, fundador de TMB Lab y un joven miembro del Dicasterio, y luego se abrió la palabra a todos los Juan Diego.

Dialogamos durante dos horas sobre temas en torno a «Hacia una presencia plena», la Reflexión Pastoral publicada hace algunas semanas sobre el compromiso de los católicos en las redes sociales.

Algunas de las preguntas giraron en torno a por qué este documento era una necesidad en este momento, sus objetivos a corto, mediano y largo plazo, el detrás de escena de la creación del documento, por qué es una reflexión y no directrices, por qué este es el comienzo de una conversación que todos estamos destinados a enriquecer, por qué la palabra verdad no prevalece en el documento. y cómo podría parecer (siendo autocrítico) que los comunicadores e influenciadores católicos parecen estar hablando con otros católicos y no evangelizando realmente.

También discutimos cómo estamos llamados a impactar la cultura en la que vivimos hoy, cómo Jesús no solo fue un narrador sino cómo habló a la gente de una manera que entendieran, lo que significa ser un buen samaritano hoy (especialmente en el mundo digital), cómo en Pentecostés el Espíritu Santo llevó a los discípulos a hablar con todos en su propio idioma y en la propia cultura de cada uno, cómo ajustar la entrega / formas de evangelizar con Amor sin comprometer Su mensaje y las Buenas Nuevas, cómo formarnos para impactar el mundo de hoy y no seguir haciendo las cosas que creemos que funcionaron hace 10 años, por qué sería genial que el Vaticano acompañara a los misioneros digitales y mucho más …

Hubo muchas preguntas interesantes, francas e incluso difíciles que con amor y con corazones sinceros, el Dr. Ruffini y Monseñor Lucio escucharon y respondieron en detalle.

¡Nos encanta ser una parte activa de la Iglesia! Y estamos agradecidos por la oportunidad de aprender de los funcionarios del Vaticano que están tan cerca de nosotros y pueden tener conversaciones abiertas sin guión, reglas o temas censurados con la comunidad de Juan Diego.

¡El futuro de la evangelización digital parece muy prometedor (y emocionante)!

¡Nos encanta compartir el amor de Cristo con el mundo y estar en las trincheras de una nueva era apostólica!