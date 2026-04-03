Divinia.art supera los 200 artistas suscritos en su primer mes: la plataforma que está cambiando el lugar del arte sacro y la música religiosa en internet

Nacida con la vocación de ser el hogar digital del arte religioso, la música sacra, la poesía de fe y el turismo espiritual, Divinia.art ha crecido con una rapidez que refleja una necesidad real y largamente insatisfecha en el ecosistema cultural online

(comunicae.es).-El mercado digital tiene una deuda histórica con el arte sacro y la música religiosa. Durante años, pintores de iconografía, escultores de imaginería, músicos litúrgicos y poetas de fe han tenido que competir en plataformas generalistas donde sus obras se pierden entre el ruido del entretenimiento de masas, sin contexto, sin audiencia afín y sin las herramientas que su trabajo realmente necesita. Divinia.art ha llegado para saldar esa deuda.

La plataforma, accesible en https://divinia.art/ lleva poco más de un mes en marcha y ya ha superado los 200 artistas suscritos procedentes de España, Latinoamérica y Estados Unidos. Una cifra que, en tan poco tiempo, habla por sí sola del vacío que este proyecto viene a ocupar.

Un ecosistema completo para el arte y la fe

Divinia.art no es únicamente un marketplace de arte religioso, aunque también lo sea. Su propuesta es la de un ecosistema cultural completo: un espacio donde crear, compartir, vender, debatir y conectar, todo dentro de una comunidad que comparte la misma vocación.

Su galería ya acoge más de 50 obras originales en venta —pintura sacra, escultura e imaginería, orfebrería religiosa, joyería devocional, arte digital de raíz espiritual y artesanía latinoamericana—, con precios que van desde los 25 hasta los 20.000 dólares. Junto a la compraventa de obra original, la plataforma ofrece un sistema de impresión bajo demanda: el comprador elige la obra, Divinia.art gestiona la impresión y el envío, y el artista cobra sin necesidad de producir ni enviar nada.

Foros que abren conversaciones que no existían

Uno de los aspectos más singulares de Divinia.art es su sistema de foros especializados, que convierten la plataforma en una comunidad viva más allá de la compraventa. Entre los más activos destacan dos que ocupan un espacio genuinamente nuevo en internet:

El foro de poesía religiosa, pensado para poetas de fe de España, LATAM y la comunidad hispana de EE.UU. compartan su obra, debatan sobre la tradición mística y construyan una conversación que las redes sociales generalistas nunca les han permitido tener con profundidad y permanencia.

pensado para poetas de fe de España, LATAM y la comunidad hispana de EE.UU. compartan su obra, debatan sobre la tradición mística y construyan una conversación que las redes sociales generalistas nunca les han permitido tener con profundidad y permanencia. El foro de turismo religioso, pensado para peregrinos, viajeros espirituales y profesionales del sector que quieren compartir experiencias de ruta, recomendar santuarios, catedrales y lugares de peregrinación, y encontrar una comunidad que entiende la dimensión sagrada del viaje.

A estos se suman foros de arte, música o arquitectura religiosa, convirtiendo Divinia.art en un punto de encuentro que funciona los 365 días del año, no solo cuando hay una obra en venta o un concierto que anunciar.

Un hogar profesional para los músicos religiosos

La sección Divinia Música ofrece a cantantes solistas cristianos, bandas, coros, grupos de alabanza y músicos de liturgia un espacio profesional propio: perfiles de artista, publicación de grabaciones, conexión directa con parroquias, cofradías e instituciones religiosas que buscan música para sus eventos, y acceso a un servicio de streaming para conciertos y celebraciones en directo.

Es, en la práctica, lo que Spotify o YouTube no pueden ser para la música religiosa: un canal donde la audiencia ya llega con interés genuino, donde una marcha procesional no compite con reguetón y donde un coro de polifonía sacra tiene el mismo protagonismo que cualquier otro contenido musical.

Para artistas, músicos, instituciones y devotos

Divinia.art ha diseñado su plataforma pensando en todos los agentes del ecosistema del arte sacro. Los artistas tienen perfil profesional, herramientas de venta directa y acceso a encargos. Las instituciones religiosas —parroquias, diócesis, cofradías, hermandades, fundaciones— disponen de herramientas específicas para gestionar encargos, buscar restauradores, crear tienda propia con su marca y lanzar campañas de crowdfunding para proyectos de restauración o creación de obra nueva, así como crear sus propias galerías con su patrimonio artístico e histórico.

Y los coleccionistas y devotos que quieren comprar arte sacro con garantías encuentran un marketplace con pagos seguros, contratos personalizados y la certeza de que cada obra ha pasado por un entorno que la valora y la contextualiza como merece.

Con 200 artistas suscritos, más de 50 obras publicadas, foros activos en poesía religiosa, turismo espiritual y arte sacro, y una comunidad en crecimiento en España, LATAM y Miami, Divinia.art se consolida como la referencia digital del arte sacro y la música religiosa en el mundo hispanohablante. Una plataforma que ha tardado muy poco en demostrar que el espacio que quería ocupar llevaba mucho tiempo esperando que alguien lo ocupara.