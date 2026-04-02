Más de 50 congregaciones participan en “Ven y verás”, un encuentro sobre comunicación vocacional en la era digital

Más de 50 congregaciones religiosas, tanto en modalidad presencial como online, participaron del 20 al 22 de marzo en Toledo en el encuentro “Ven y verás: Despertar la vocación en la era digital”, una propuesta formativa y espiritual dirigida a responsables de comunicación en la Iglesia.

(religiondigital.org/).-El encuentro, impulsado por Católicos en Red, reunió a comunicadores de distintas realidades eclesiales en un espacio de trabajo, reflexión y discernimiento en torno a una pregunta común: cómo comunicar hoy la vocación y la vida consagrada de forma auténtica, cercana y significativa.

Un camino compartido: de la reflexión al plan

A lo largo del fin de semana, los participantes recorrieron un itinerario en cuatro movimientos —espiritualidad, auditoría, discernimiento y planificación— que les permitió no solo reflexionar, sino también aterrizar en un plan de comunicación vocacional concreto y adaptado a su realidad.

El encuentro contó con la participación de:

Gabriel López Santamaría , director y fundador de Católicos en Red, aportó claves estratégicas para la comunicación en entornos digitales y sobre la necesidad de pensar en una “Iglesia Híbrida”.

, director y fundador de Católicos en Red, aportó claves estratégicas para la comunicación en entornos digitales y sobre la necesidad de pensar en una “Iglesia Híbrida”. José Enrique García Rizo, CMF , claretiano, que ofreció una mirada pastoral y de discernimiento sobre el papel del comunicador en la Iglesia.

, claretiano, que ofreció una mirada pastoral y de discernimiento sobre el papel del comunicador en la Iglesia. Patrizia Morgante , experta en comunicación y autora del manual Comunicar la misión (UISG), quien contribuyó a fundamentar el trabajo desde la identidad y el carisma.

, experta en comunicación y autora del manual Comunicar la misión (UISG), quien contribuyó a fundamentar el trabajo desde la identidad y el carisma. Sor Marta González OSB, monja de clausura y misionera digital, cuya experiencia fue uno de los momentos más significativos del encuentro.

El “insider vocacional”: un rostro que hace visible el carisma

Uno de los ejes más destacados del encuentro fue la reflexión en torno a la figura del “insider vocacional”, es decir, la presencia de una persona concreta (o varias) que, desde dentro de la comunidad, hace visible el carisma en el entorno digital.

En un contexto donde la comunicación institucional resulta muchas veces lejana o abstracta, esta figura permite humanizar la vida consagrada, generar confianza y abrir un primer umbral de encuentro para quienes comienzan a hacerse preguntas vocacionales.

En este sentido, el testimonio de sor Marta resultó especialmente iluminador. Desde su experiencia como monja de clausura con presencia activa en redes sociales, mostró cómo es posible comunicar desde la fidelidad a la vida comunitaria, con autenticidad, límites claros y sentido de misión.

Lejos de una lógica de exposición o protagonismo, su propuesta se sitúa en clave de servicio: ofrecer un rostro que acompaña, que escucha y que hace comprensible una forma de vida que, de otro modo, permanecería invisible.

Todos los participantes del encuentro «Ven y Verás»

Comunicar para acompañar

El encuentro puso de relieve que la comunicación vocacional no puede reducirse a campañas o contenidos puntuales, sino que debe entenderse como un proceso de acompañamiento, donde lo digital y lo presencial se integran al servicio de las personas.

En palabras compartidas durante el encuentro, “no comunicamos para llenar espacios, sino para abrir caminos”.

La alta participación y la valoración de los asistentes confirman la necesidad de seguir generando espacios como este, donde comunicación, misión y vocación puedan encontrarse y enriquecerse mutuamente.

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