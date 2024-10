Divulgado o tema do próximo Dia Mundial das Comunicações Sociais

O tema escolhido para 2025, inspirado em 1 Pd 3,15-16, chama a atenção para o fato de que hoje a comunicação é muitas vezes violenta, visando atacar e não estabelecer as condições para o diálogo. É, então, necessário desarmar a comunicação, purificá-la da agressão.

(vaticannews.va/pt).-«Partilhai com mansidão a esperança que está nos vossos corações» (cf. 1 Pd 3, 15-16) é o tema do próximo Dia Mundial das Comunicações Sociais, como divulgado nesta terça-feira, 24 de setembro, pela Sala de Imprensa da Santa Sé.

Dos talk shows televisivos às guerras verbais nas redes sociais, o paradigma que corre o risco de prevalecer é o da competição, da oposição e do desejo de dominar.

«Para nós, cristãos – chama a atenção o comunicado – a esperança é uma pessoa e é Cristo. E está sempre ligada a um projeto comunitário; quando falamos de esperança cristã não podemos ignorar uma comunidade que vive a mensagem de Jesus de forma credível, ao ponto de dar um vislumbre da esperança que ela traz consigo, e é capaz de comunicar ainda hoje a esperança de Cristo com as obras e as palavras.»