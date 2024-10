Novena virtual e roteiros homiléticos – Sínodo Sobre Sinodalidade

Rezemos todos pelo Sínodo

(pascombrasil.org.br).-Uma novena on-line pelo Sínodo sobre a Sinodalidade se iniciou nesta segunda-feira (23). São nove vídeos, com a participação de representações brasileiras que vão estar em Roma, em outubro, para a última sessão do encontro religioso global. O espaço virtual de oração pode ser acessado pelo Instagram da Casa Emaús.

Participar da novena virtual é uma forma de participar e estar em sintonia com o Sínodo sobre a Sinodalidade da Igreja Católica. O encontro global – iniciado em 2021 e que se encerra em outubro de 2024 – tem como pilar a oração como motor de escuta e discernimento nas comunidades católicas diante das discussões atuais. Esses são os valores propostos pelo Papa Francisco no início do processo sinodal, para que os fiéis de todo o planeta caminhem com sentimento de comunhão, participação e missão na sociedade.

Além da novena, a Casa Emaús vem trazendo, semanalmente, os Roteiros Homiléticos. São reflexões sobre as leituras das missas que ocorrem nos meses de setembro e outubro. O conteúdo visa apoiar padres e lideranças paroquiais, tanto nos momentos de homilia como nos grupos pastorais, para que as comunidades estejam conectadas com esse importante encontro da Igreja Católica. O conteúdo também pode ser acessado pelo site da Casa Emaús.

