“E-STATE Responsibili”, diez consejos de Meter para proteger a los menores en la web

La Asociación, comprometida desde hace años contra la pornografía infantil, ofrece una guía para limitar los riesgos de la solicitación online durante estos meses festivos, en los que los niños pasan más tiempo frente a los dispositivos. Buenas prácticas también para los padres

(vaticannews.va/it).-No comparta fotografías de niños en traje de baño; imponer restricciones si tiene intención de publicarlas en la web; monitorear los chats y mensajes de menores en juegos en línea. Estos son sólo algunos de los consejos que la Asociación Metro, fundada por Don Fortunato Di Noto, ofrece a las familias en la guía «E-STATE Responsibili», un decálogo en el que sugiere buenas prácticas para proteger a los más pequeños en el mundo online. De hecho, con la llegada del verano, los niños y adolescentes pasan más tiempo online, utilizando a menudo smartphones, tablets, videojuegos y redes sociales durante los periodos vacacionales. Es precisamente en estos meses cuando aumentan los riesgos asociados a la solicitación, la difusión incontrolada de imágenes y la exposición de menores en entornos digitales.

Presta atención a las fotos.



Lo primero que se recomienda es evitar publicar fotos de niños en bañador, desnudos o en situaciones íntimas (baño, cambio de pañales). Estas imágenes son de hecho el objetivo. fuente primaria de colecciones «pedo-soft» que alimentan – afirma Meter – el tráfico de material de pornografía infantil. Entre otras cosas, las fotografías pueden ser modificadas por inteligencia artificial y utilizadas por atacantes para crear deepfakes o imágenes manipuladas con rostros de niños.

Geolocalización



Si decides compartir un momento, la recomendación de Meter es que quien vea las fotos o videos esté autorizado. Sin embargo, recuerde que el riesgo de realizar capturas de pantalla o volver a compartirlas siempre sigue siendo alto. Por tanto, la privacidad debe configurarse de forma restrictiva. Otro indicio se refiere a la geolocalización en la configuración de la cámara del teléfono inteligente, se trata de una protección para evitar que el menor sea fácilmente rastreado. De hecho, muchas fotografías contienen datos EXIF ​​que revelan exactamente dónde se encuentra una persona.

Acuerdos claros



También es fundamental la claridad hacia las personas que cuidan de los niños, por ejemplo, abuelos, tíos y amigos. Debes pedir explícitamente no publicar fotos de niños en sus perfiles sociales. Antes de publicar cualquier contenido, siempre sería una buena idea preguntar si al niño retratado le gustaría que su imagen fuera visible para todos en el futuro. Meter recomienda respetar la dignidad de los menores, evitando crear una «historia digital» que ellos no eligieron iniciar.

Monitorear chats



No subestimes los chats y mensajes que los niños pueden enviar mientras juegan juegos como Roblox o Minecraft en línea. De hecho, al utilizar tabletas y consolas, están expuestos al riesgo de solicitación. Debes explicarles que nunca deben intercambiar información personal o fotografías con extraños, incluso si parecen tener la misma edad. Además, si los niños asisten a campamentos de verano, pero esto también se aplica a las escuelas, siempre deben firmar un comunicado que prohíbe la publicación de imágenes de menores en cualquier red social. Otro consejo es evitar publicar detalles sobre la rutina familiar porque hacer predecibles los movimientos del niño lo expone a riesgos concretos de interacción no deseada en el mundo real. La última indicación es informar a las autoridades competentes o a la asociación Meter, que trabaja diariamente para la protección de los menores en línea y fuera de línea, la contenidos sospechosos o denunciar los perfiles con los que contactan con poca claridad o si existe sospecha de que se han distribuido fotografías de menores sin consentimiento.