Carta encíclica Magnifica humanitas

El Podcast de la encíclica “Magnifica humanitas” del Papa León XIV, producida por Radio Vaticana y Vatican News. Es un audio libro para conocer el contenido de la primera carta encíclica de Su Santidad el Papa León XIV sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial, su publicación tuvo lugar el 25 de mayo de 2026.
(vaticannews.va/es/podcast/magnifica-humanitas.html)
Magnificas Humanitas: Introducción:
Magnificas Humanitas: Capítulo Primero:
Magnificas Humanitas: Capítulo Segundo
Magnificas Humanitas: Capítulo Tercero
Magnificas Humanitas: Capítulo Cuarto
Magnificas Humanitas: Capítulo Quinto
Magnificas Humanitas: Conclusión