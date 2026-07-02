Noticias

Carta encíclica Magnifica humanitas

By Ignacio Fernández Gonzálezaccess_time13 horas agochat_bubble_outlineComentar

El Podcast de la encíclica “Magnifica humanitas” del Papa León XIV, producida por Radio Vaticana y Vatican News. Es un audio libro para conocer el contenido de la primera carta encíclica de Su Santidad el Papa León XIV sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial, su publicación tuvo lugar el 25 de mayo de 2026.

(vaticannews.va/es/podcast/magnifica-humanitas.html)

Magnificas Humanitas: Introducción:

Magnificas Humanitas: Capítulo Primero:

Magnificas Humanitas: Capítulo Segundo

Magnificas Humanitas: Capítulo Tercero

Magnificas Humanitas: Capítulo Cuarto

Magnificas Humanitas: Capítulo Quinto

Magnificas Humanitas: Conclusión

Ignacio Fernández González

Publicado por

Deja una respuesta