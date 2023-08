El algoritmo no es suficiente, necesitamos información verificada y de calidad

El tercer informe Ital Communications – Censis sobre noticias falsas e inteligencia artificial

(comunicazione.va/it).-La desinformación, las noticias falsas y el uso incontrolado de la inteligencia artificial son ciertamente un peligro. Pero abren enormes espacios para aquellos que quieren poner en marcha habilidades y profesionalismo «para confiar», lo que ayuda a los italianos «también a tener una mayor conciencia de cómo reconocer fuentes y noticias de calidad». Una inyección de confianza para la categoría de periodistas y comunicadores —a veces con razón, a menudo erróneamente— algo maltratados. El profesor Giuseppe De Rita está convencido de ello, y esta mañana, junto con Maurizio Gasparri, Vicepresidente del Senado de la República Italiana; Alberto Barachini, Subsecretario de la Oficina del Primer Ministro encargado de Información y Publicaciones; Roberto Martí, Presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Senado, Educación Pública; Paolo Ruffini, Prefecto del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede; Ivano Gabrielli, Director de la Policía Postal; Ruben Razzante, profesor de Derecho de la Información en la Universidad Católica de Milán; Domenico Colotta, fundador de Ital Communications; Roberto Zarriello, secretario general de Assocomunicatori; y Anna Italia, investigadora de Censis, presentaron en el Palazzo Giustiniani de Roma el tercer informe de Ital Communications-Censis, titulado Desinformación y noticias falsas en Italia. El sistema de información puesto a prueba de la Inteligencia Artificial.

Del informe surgieron muchas ideas útiles, empezando por subrayar una creciente necesidad de información, en particular del mundo en línea. Resulta que alrededor de 47 millones de italianos, el 93,3 por ciento del total, suelen estar informados sobre al menos una de las fuentes disponibles, el 83,5 por ciento en la web y el 74,1 por ciento en los medios tradicionales. Por otro lado, la cifra de quienes han renunciado a tener información oportuna sobre lo que sucede en la situación actual no parece reconfortante: alrededor de 3 millones y 300 mil (6,7 por ciento del total); mientras que 700.000 italianos no se informan en absoluto.

Entre los que leen, el 64,3 por ciento utiliza una combinación de fuentes de información tradicionales y en línea, el 9,9 por ciento confía solo en los medios tradicionales y el 19,2 por ciento (alrededor de 10 millones de italianos en valor absoluto) en fuentes en línea. En este contexto, aumentan los temores y temores de no poder reconocer la desinformación y las noticias falsas. El 76,5% de los italianos cree que las noticias falsas son cada vez más sofisticadas y difíciles de detectar, el 20,2% cree que no tienen las habilidades para reconocerlas y el 61,1% cree que solo lo tienen parcialmente. Además, el 75,1% de la población cree que con la actualización tecnológica hacia la inteligencia artificial será cada vez más difícil controlar la calidad de la información. Y, sin embargo, preocupantes son los datos de los «negacionistas», lo que Ruffini llamó «el partido de la posverdad»: incluso el 29,7 por ciento de la población no cree en la existencia de bulos y piensa que no debemos hablar de noticias falsas, sino de noticias verdaderas que son deliberadamente censuradas por horarios oficiales que luego las hacen pasar por falsas. Entre los negacionistas, en particular, los de mayor edad (35,8 por ciento entre los mayores de sesenta y cuatro) y los que tienen un bajo nivel de escolaridad (40,4 por ciento de los que tienen como máximo el diploma de escuela media). Un ejemplo de «mucha información y mucha confusión», dice el informe, es el caso del cambio climático: el 34,7 por ciento de los italianos está convencido de que hay un alarmismo excesivo y el 25,5 por ciento de que la inundación de este año es la respuesta más efectiva a aquellos que afirman que estamos avanzando progresivamente hacia la desertificación. Los negacionistas, convencidos de que el cambio climático no existe, son el 16,2 por ciento.

«Entre los que frecuentan la web, especialmente los más jóvenes», dijo Ruffini en su discurso, «me sorprendió mucho que el 69,1 por ciento use mensajería instantánea e incluso el 76,6 use las redes sociales para obtener información». Significa que «el tema ya no concierne tanto o solo a la relación entre verdadero y falso, sino a la selección de fuentes y noticias, confiadas a algoritmos. Y los algoritmos tienden a redefinir lo que es relevante como lo que responde a un interés individual: te muestro lo que quieres ver, te oculto lo que no quieres ver. Pero, ¿dónde está el límite entre lo que quiero y lo que creo que quiero, orientado por fines distintos a los de la información transparente? ¿Dónde está el espacio de mi libertad? ¿Soy realmente yo quien quiere?», preguntó.

«La confusión» que, dijo, parece «la característica de nuestro tiempo», se supera con una alianza estable entre todas las partes interesadas que tienen interés en información más confiable (el 89,5 por ciento del total piensa que sí). La efectividad de las noticias falsas -recordó también, citando al Papa Francisco en su Mensaje para las Comunicaciones Sociales de 2018- «se debe en primer lugar a su naturaleza mimética, es decir, a la capacidad de parecer plausible. Estas noticias, falsas pero plausibles, son cautivas, en el sentido de que son capaces de captar la atención de los receptores, aprovechando estereotipos y prejuicios extendidos dentro de un tejido social, explotando emociones que son fáciles e inmediatas de despertar, como la ansiedad, el desprecio, la ira y la frustración. Su difusión puede contar con un uso manipulador de las redes sociales y la lógica que garantiza su funcionamiento».

Por lo tanto, la desconfianza corre el riesgo de convertirse en la regla de la convivencia social. Sin embargo, concluyó Ruffini, la tecnología «es hija del genio inventivo del hombre», por esta razón «no podemos ceder a ella en lo que más nos define: el libre albedrío, la capacidad de sentir emociones, de cambiar nuestras mentes. Más bien, debemos ampliar nuestra mirada, pensar en grande. Somos nosotros los que debemos liderar la inteligencia artificial; con la inteligencia humana y con el corazón humano, lo que hace que nuestra inteligencia sea única. Nos corresponde a nosotros negociar los algoritmos», y «tejer con la ética de la libertad y la responsabilidad, la transparencia y la convivencia los algoritmos de la máquina y los pensamientos del hombre. Y falsificar la idea fatalista, según la cual es inútil luchar contra un destino que ya estaría escrito».