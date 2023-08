La versión digital de la sala de la Última Cena pone Tierra Santa al alcance de todos

(romereports.com).-Cada año, cientos de miles de personas visitan la sala conocida como Cenáculo, donde se cree que tuvo lugar la Última Cena. Incluso el papa Francisco y Juan Pablo II han celebrado misa en el lugar sagrado.

FRANCISCO

Aquí nació la Iglesia y nació para salir.

Se ha creado una versión en 3D del Cenáculo para ayudar a los conservadores, arqueólogos e historiadores del arte a descubrir los numerosos aspectos desconocidos de este edificio de gran importancia histórica y religiosa. El proyecto brinda a todos los implicados la oportunidad de explorar el pasado.

SORIN HERMON

Profesor Asociado, Instituto de Chipre

Quería formar parte de este proceso de desvelar historias ocultas.

Es parte de lo que significa la investigación del patrimonio: dar sentido en el presente a las cosas del pasado.

Pero esta versión en 3D de la sala no es solo para historiadores. También acerca Tierra Santa a personas de todo el mundo.

AMIT REEM

Arqueólogo, Autoridad de Antigüedades de Israel

No necesariamente solo los exploradores, también las personas que no pueden visitar Jerusalén, que no pueden viajar a Jerusalén, pueden visitar el lugar desde su casa.

El equipo de historiadores planea desarrollar en el futuro una edición en 3D aún más sofisticada que podría seguir revelando descubrimientos avanzados de la época de Jesús.