El cuidado infantil hoy: el reto educativo en la era digital

La protección de los menores en la era digital requiere una responsabilidad educativa compartida. Junto a los abusos tradicionales, surgen el ciberacoso, el sexting, los deepfakes y los riesgos relacionados con la inteligencia artificial. La Iglesia Italiana recuerda la necesidad de adultos formados, capaces de acompañar a los niños tanto en línea como fuera de ella, promoviendo el respeto, la vigilancia y las alianzas educativas

(weca.it/news/).-El Día Nacional contra la Pedofilia y la Pornografía Infantil, establecido por la Ley nº 41 del 4 de mayo de 2009, no es solo un momento para denunciar uno de los crímenes más atroces que afectan a los niños. Es, ante todo, una oportunidad civil y ética para cuestionarnos cómo, hoy, estamos realmente protegiendo a los menores y, aún más, cómo estamos promoviendo su bienestar, sentando las bases para las futuras generaciones adultas.

Los datos de instituciones y organismos de investigación son claros: las formas tradicionales de explotación sexual de menores están ahora flanqueadas por nuevas, marcadas profundamente por la transformación digital. Lo digital ya no es solo una herramienta, sino un entorno real, un hábitat antropológico que afecta a las relaciones, los caminos educativos y la construcción de la identidad personal.

Fenómenos como el ciberacoso, el sexting, la exposición temprana a contenido inapropiado y las vulnerabilidades emergentes relacionadas con la inteligencia artificial muestran cómo la fragilidad puede manifestarse incluso sin proximidad física. A menudo, de hecho, el riesgo acecha precisamente porque no existe esa cercanía educativa física necesaria, por lo que los adolescentes encuentran confidentes en los chatbots, sin saber que esa empatía y ese reflejo en la confirmación de sus preguntas les exponen a riesgos de los que un diálogo, compuesto por diferentes posiciones, podría protegerles.

Este es el escenario de la experiencia de la Iglesia italiana, que en sus Directrices sobre salvaguardia ha incluido de inmediato la custodia y protección del entorno digital entre las buenas prácticas para la protección de menores y adultos vulnerables. No se trata de una elección sectorial, sino de una visión que reconoce cómo la educación digital es ahora una parte integral de la responsabilidad educativa global.

La formación en un uso digital responsable, en entornos eclesiales, no se refiere exclusivamente a trabajadores pastorales o figuras especializadas. Tiene un alcance social mucho más amplio, porque todo adulto también es padre, educador, profesional, ciudadano. Educar a una comunidad significa, por tanto, promover una cultura de respeto que abarque todos los ámbitos de la vida.

El respeto en internet no es solo un deber legal destinado a prevenir delitos: es un imperativo ético. En el centro está la protección de la persona, cuya vida e identidad están hoy inextricablemente ligadas a la circulación de imágenes, la memoria digital y la permanencia del contenido en línea. Es cuestión de huellas y reputaciones, propias y de los demás. Desde esta perspectiva, informar no es suficiente: es necesario que los adultos sean educados digitalmente, es decir, conscientes de los riesgos y posibilidades de protección, capaces de acompañar a menores con credibilidad y competencia.

La urgencia también la confirman los datos más recientes. El expediente elaborado en 2025 por la Asociación Metro, en colaboración con el Servicio Nacional de protección de menores y adultos vulnerables, arroja un escenario que cuestiona profundamente a la sociedad adulta. De una muestra de 989 jóvenes de entre 14 y 17 años, el 87,4% declaró haber visto o recibido deepfakes comprometedores de personas que conocía. Abusos que, lejos de ser episodios aislados, forman parte de una inquietante continuidad entre las dinámicas online y offline. No surprises, entonces, que el 42,3% de los jóvenes declaren malestar emocional vinculado a la exposición a desnudos profundos.

En este marco, emerge la centralidad de una figura a menudo evocada pero no siempre apoyada con fuerza: el adulto de referencia. Una habilidad adulta, present y capaz de escuchar y dialogar abiertamente puede marcar la diferencia. No sólo para prevenir la victimización, sino también para contrarrestar el riesgo de que el menor, por desconocimiento o imitación, se convierta él mismo en autor del abuso digital.

Las nuevas formas de explotación en línea no requieren en realidad un paradigma de protección completamente nuevo. Más bien, requieren una extensión coherente de los principios fundamentales que ya guían la protección en la comunidad real: escucha, formación, responsabilidad compartida y vigilancia. Como recordó el Papa León el pasado mes de noviembre: » Es un paso importante para elaborar y hacer cumplir códigos éticos, pero no es suficiente. Requiere un trabajo educativo diario y constante, realizado por adultos que, a su vez, son formados y apoyados por redes de alianzas educativas».

Sin embargo, la Juventud Nacional contra la pedofilia y la pornografía infantil no puede limitarse a un aniversario simbólico. Debe convertirse en un recordatorio permanente de la responsabilidad colectiva y del diálogo educativo intergeneracional, junto con mejoras regulatorias urgentes y constantes correspondientes a la evolución digital.