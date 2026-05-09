¿Fiel al pasado o fiel al futuro? Un texto de Robert Prevost de 2010

Del nuevo libro Free under Grace (LEV), disponible a partir de mañana, un discurso de gran valor pronunciado en Filipinas por el futuro Papa: ¿qué actitud deberían tener los creyentes y las comunidades cristianas ante el cambio, mantener el statu quo o «llegar al mundo»?

(vaticannews.va/it).-Publicado mañana en librerías Liberi sotto la grazia. En la Escuela de San Agustín en la Frente a los Desafíos de la Historia (Libreria Editrice Vaticana), el libro que recopila discursos y discursos de Robert Francis Prevost cuando fue Prior General de la Orden de San Agustín.

El volumen, promovido por la Orden de San Agustín con motivo del primer aniversario de la elección del Papa León XIV, será presentado el miércoles 6 de mayo en Roma (17:00 h, Instituto Pontificio Patrístico Augustinianum) en una reunión a la que asistirán el Secretario de Estado, el Cardenal Pietro Parolin, el Prior General de la Orden de San Agustín, el Padre Joseph Farrell, el Prefecto del Dicasterio de Comunicación Paolo Ruffini, la escritora Maria Grazia Calandrone y la directora de medios del Vaticano Andrea Tornielli.

El texto, editado por los agustinos Rocco Ronzani, Miguel Ángel Martín Juárez y Michael Di Gregorio, está siendo traducido en 30 países de todo el mundo.

Aquí presentamos el texto de la homilía del entonces Prior General Robert Francis Prevost para la inauguración del Capítulo General Intermedio de la Provincia de Santo Niño de Cebú, celebrada en la Iglesia de San Agustín de Intramuros, en Manila, el 19 de septiembre de 2010.

Robert Francis Prevost

En 2008 los agustinos celebraron en este lugar el 500 aniversario del nacimiento de Andrés de Urdaneta, un navegante famoso y muy experimentado que, tras años de combate, descubrió en las enseñanzas de San Agustín una invitación a cambiar la vida: aprendió que la única verdadera respuesta al deseo del corazón humano puede encontrarse en Dios y en su amor. Esta verdad cambió su vida: de un exitoso marinero y navegante se convirtió en miembro de la Orden de San Agustín. Urdaneta se hizo famoso porque descubrió lo que se conoce como el tornado, una ruta marítima segura y rápida de regreso desde Filipinas hasta México. Este tornado se convirtió en una importante ruta de transporte y comercio entre Asia y América. Pero Urdaneta experimentó un tornado mucho más importante en su propia vida. Su conversión y entrada en la vida religiosa simbolizan un tipo de retorno muy diferente: el retorno o conversión a Dios.

La figura del tornaviaje, o «viaje de regreso», puede ser una imagen muy apropiada para nosotros, los agustinos, que estamos reunidos aquí al inicio de nuestro Capítulo General Intermedio. Nosotros también estamos llamados a emprender un viaje y a descubrir que el único camino verdadero y significativo es aquel que nos lleva a Cristo. Todos hemos emprendido este viaje, que comienza, por supuesto, con el nacimiento y, para quienes son cristianos, con el primer encuentro con Cristo, con el bautismo. Para algunos, sin embargo, esto ocurre en el momento en que han escuchado la Palabra, como por ejemplo ocurrió con Agustín, cuyo camino hacia Cristo tuvo lugar en los años de su larga experiencia de conversión, mucho antes de su decisión de recibir el bautismo. Y continuó de nuevo, de diferentes maneras, tras su bautismo, en la búsqueda de Dios como monje, sacerdote y obispo.

Para nosotros, los religiosos consagrados, el camino es una vida al servicio de Cristo, especialmente como comunidad de discípulos. Como agustinos, es un viaje vivido en la vida común y los servicios apostólicos, y a través de ellos. Pero podemos, en algún momento del camino, ralentizarnos, volviéndonos autosatisfechos y distraídos, o incluso quedarnos quietos y estancados en la vida espiritual y el trabajo pastoral. Lo mismo puede ocurrirnos en la comunidad, y la vida de nuestras comunidades locales y las Circunscripciones puede perder el poder de inspirar y atraer a otros. El entusiasmo lleno de energía, típico de los jóvenes, puede desaparecer poco a poco y fácilmente nos deslizamos hacia la rutina diaria, siempre la misma, que nunca cambia.

El valor y espíritu aventurero de Urdaneta, que descubrió el tornado, pueden recuperarse aquí, en este lugar histórico donde hemos venido a celebrar la liturgia de apertura de nuestro Capítulo. Quizá el cambio, o el nuevo camino que buscamos, pueda surgir de algunas preguntas: ¿queremos conservar lo que tenemos, quedarnos donde estamos, o queremos escuchar al corazón inquieto, escuchar en oración, estar atentos a la Palabra de Dios y también escuchar a quienes buscamos y leemos las señales de los tiempos? ¿Estamos abiertos a la posibilidad de elegir algo diferente, para un nuevo y renovado sentido de misión en nuestras vidas?

«Ningún sirviente puede servir a dos amos; porque o odiará a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios ni a las riquezas» (Lc 16:13). Me parece que la frase que leí en el Evangelio de hoy podría traducirse en estos términos: ¿Estamos divididos entre nuestro deseo de seguir a Cristo, cueste lo que cueste, y nuestro deseo de quedarnos donde estamos, satisfechos y con poco deseo o capacidad de cambiar el camino que estamos tomando? Aquí, en este lugar, es apropiado preguntarnos si nosotros también necesitamos descubrir una nueva dirección, un tornado, una nueva conversión.

Ha habido una amplia reflexión, en diferentes contextos de la vida religiosa, sobre la cuestión de la «conservación o misión?». Quiero compartirlo con todos vosotros esta mañana, convencido de que también puede ayudarnos durante las próximas dos semanas. ¿Simplemente mantenemos las cosas como están, o el espíritu misionero está vivo en nuestros corazones? Para ayudarnos a reflexionar sobre estas preguntas, propongo algunas comparaciones.

Al pensar en comprender el ministerio, el grupo que solo quiere preservar dirá: «Debemos permanecer fieles a nuestro pasado»; mientras que una comunidad con espíritu misionero dirá: «Debemos ser fieles a nuestro futuro».

Al medir su eficacia, la comunidad interesada en preservarla se preguntará: «¿Cómo es sostenible financieramente este apostolado?»; Mientras que la comunidad comprometida en la misión se hará una pregunta diferente: «¿Cómo podemos crear muchos discípulos?».

Cuando pensamos en el cambio, y en si queremos o podemos hacer algo diferente, quienes están interesados en mantener el statu quo argumentan: «Si crea problemas para alguno de nosotros, no lo queremos.» Sin embargo, la pregunta principal para quienes participan en la misión será: «Si esto nos ayuda a llegar a algunos de los que están lejos, aceptamos el riesgo de hacerlo».

El estilo de liderazgo, en la mentalidad de quienes prefieren la conservación, es ante todo gerencial, bien organizado y eficiente: en este caso, los líderes intentan mantener todo en orden y asegurarse de que todo funcione sin problemas. Una comunidad, en cambio, si está dotada de una visión profética y una vida dedicada a la misión, perseguirá un tipo diferente de liderazgo: el estilo de quienes lideran será, ante todo, transformador, capaz de ofrecer la visión de lo que puede ser, con la disposición a ir lejos y afrontar muchos riesgos para hacer realidad la visión.

La comunidad comprometida con el mantenimiento pensará ante todo en cómo salvar a su propia Congregación. La comunidad dedicada a la misión pensará ante todo en cómo llegar al mundo. «Ningún sirviente puede servir a dos amos; porque o odiará a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios ni a las riquezas» (Lc 16:13). En su comentario sobre el Sermón del Señor sobre la Montaña, Libro II, Agustín, explicando la imposibilidad de servir a dos amos, enfatiza que uno no acaba «odiando a Dios» cuando se convierte en siervo de otro amo. Más bien, la indiferencia o el compromiso se apoderan de todo, dando por sentado a Dios y a su gracia. Esta podría ser nuestra situación: habiendo perdido el entusiasmo inicial, estamos satisfechos con lo que ya estamos haciendo. El Evangelio hoy nos recuerda a todos la necesidad de tomar una decisión radical, un regalo total de nuestras vidas para Dios y para la misión del Evangelio. Hoy la decisión que hemos tomado se nos presenta ante los ojos y se nos invita a renovar nuestro compromiso de vivir la misión evangelizadora. ¡Que el Espíritu Santo nos guíe e ilumine!

