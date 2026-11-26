(romereports.com).-Pocas veces podemos ver un documental con la certeza de que lo ha visto un Papa… ¡y le ha gustado! Es el caso de ‘Honor in Armor. Dentro de la Guardia Suiza’, que el cardenal Prevost presentó pocos meses antes de ser elegido obispo de Roma.

Se trata de una producción de Rome Reports en colaboración con la televisión pública Suiza SRF, en la que se desvelan documentos inéditos de la Guardia Suiza. El documental refleja tanto las funciones de seguridad menos conocidas de este pequeño cuerpo armado, como el papel de las mujeres y las familias de los guardias.

El director del documental es el mexicano Jesús Garcés y tuvo la oportunidad de escuchar la valoración del cardenal Prevost directamente. Estaba sentado junto a él en la proyección y el entonces cardenal le dijo que, probablemente, debido a su trabajo, se marcharía antes del final.

JESÚS GARCÉS LAMBERT, Director de cine

“Y de repente veo que empieza a reaccionar muy bien a la película. Empieza a reírse cuando se tenía que reír… en los momentos, digamos, más simpáticos. Se emociona en los momentos más emocionantes y veo que él se da la vuelta, constantemente, para verme y como comentar con los ojos la película. Y no se alza, no se levanta, no se va… Así es que para mi ese fue uno de los regalos más grandes y que me hizo entender que la película funcionaba bien…”.

Tras haberse estrenado en la televisión pública suiza, donde dobló los índices de audiencia en ‘prime time’, el documental ‘Honor in Armor’ ahora está ya disponible en las plataformas Famiplay y Amazon Prime Video.

Hace pocas semanas, en un encuentro de Rome Reports con el Papa León XIV, le pusimos al día de estas novedades.