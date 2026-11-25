(observatoriosinodalidad.org).-La Conferencia Episcopal Española ha organizado un encuentro nacional de sacerdotes que se celebrará el próximo 30 de noviembre con el objetivo de profundizar en el papel del presbítero en una Iglesia sinodal. A la cita ya se han inscrito 587 sacerdotes y 24 obispos, una respuesta que desde la organización califican como muy positiva. El evento busca ser una «fiesta de reencuentro y de compartir» para abordar los desafíos del ministerio sacerdotal en el contexto actual.

Dos son las palabras clave que centran la convocatoria: corresponsabilidad diferenciada y comunión. Durante la presentación del encuentro se ha insistido en la necesidad de entender la sinodalidad no como un concepto abstracto, sino como una realidad que afecta al día a día de la Iglesia. En este sentido, el canonista de origen español Alfons Borrás es citado para explicar que «sinodalidad y corresponsabilidad, son como las 2 caras de una misma moneda». La finalidad es «ayudar a vivir de manera corresponsable» y «tejer lazos entre las diversas vocaciones en la iglesia», entendiéndolas desde una relación de reciprocidad.

Un encuentro de carácter nacional

Alamy Stock PhotoUna antigua iglesia en una zona rural de Caudilla, Toledo

Los organizadores han querido diferenciar este encuentro de otras iniciativas diocesanas, como el ‘Convivium’ celebrado en Madrid hace unos meses. Se ha explicado que esta convocatoria nacional ya estaba prevista y sigue «otra línea», destacando la riqueza que supone incorporar a todas las diócesis de España. «Para un cura rural, como los que son de mi diócesis o de Osma Soria, o de Palencia, el poder venir a Madrid, encontrarse con otros sacerdotes, hablar y crecer en este tema de la comunión, es una riqueza», ha señalado uno de los ponentes, obispo de la diócesis de Solsona.

Disipar recelos sobre la sinodalidad

Uno de los objetivos principales de la jornada es explicar en profundidad qué es la sinodalidad para «quitar los recelos y los temores que puede haber». Uno de los referentes del Sínodo, que ha recorrido entre 15 y 20 diócesis españolas, ha asegurado que tras explicar conceptos como la corresponsabilidad o la decisión compartida, la mayoría de los sacerdotes «dan las gracias en el sentido de decir, bueno, ahora entendemos». Se subraya que la sinodalidad no puede quedarse en una palabra abstracta, sino que debe manifestarse en una «concreción», como la toma de decisiones en común o la potenciación de los organismos sinodales.

El concepto de sinodalidad fue impulsado por el Papa Francisco en una carta en 2015 y ha evolucionado hasta ser definido como la «naturaleza de la iglesia». Se trata de un proceso de transformación de una «iglesia de cristiandad» a una «iglesia fermento», un camino que, se admite, avanza a diferentes velocidades en las distintas diócesis. Pese a ello, se considera que en España «se está funcionando bien» en comparación con otros países de Europa, en parte porque ya existían «prácticas sinodales bien interesantes», como la consolidación de los consejos o la incorporación de laicos en la vida de la Iglesia.

En España hay actualmente entre 15.000 y 16.500 sacerdotes. En los últimos años, según los datos aportados, el número de seminaristas ha aumentado por encima del millar, y en el último año se produjeron 107 ordenaciones. Este encuentro nacional, cuya inscripción se cerró ayer, está abierto a todos los presbíteros, aunque inicialmente se pensó en vicarios, delegados y arciprestes por su efecto multiplicador en sus respectivas comunidades.