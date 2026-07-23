El impacto de la IA en el mundo del trabajo

(osservatoreromano.va/it).-A la luz de la elevada y profunda concepción del hombre expresada en la encíclica Magnifica humanitas del Papa León

De hecho, el documento pontificio nos invita a leer la innovación no como un destino puramente técnico, sino como un proceso histórico y humano que involucra profundamente la libertad, la responsabilidad y la dignidad del hombre. No estamos ante una simple evolución tecnológica ni un cambio marginal en los procesos productivos: lo que se está produciendo es una transformación estructural y sistémica, que afecta simultáneamente a la economía, la sociedad y la dimensión ética de la existencia. La inteligencia artificial rediseña radicalmente las formas de producir, organizar y distribuir el trabajo, Dinámicas aceleradas que abren nuevas posibilidades de desarrollo, pero que, al mismo tiempo, como lo subraya la encíclica Magnifica humanitas, plantean nuevas preguntas sobre el significado del trabajo humano y su función social.

En este escenario, no se puede eludir la pregunta fundamental: ¿qué espacio está reservado a la dignidad de la persona? ¿Y qué idea de justicia social puede sostenerse frente a tecnologías tan omnipresentes y transformadoras? La encíclica insiste en que el progreso, para ser auténticamente humano, no puede separarse de un horizonte ético: debe medirse siempre con el valor inviolable de la persona y con la centralidad del trabajo como forma concreta de participación en la construcción del bien común.

De hecho, la inteligencia artificial está transformando radicalmente el mercado laboral mundial. No se trata sólo de un cambio tecnológico, sino de una verdadera revolución organizativa, cultural y antropológica. La IA automatiza tareas repetitivo, analiza enormes cantidades de datos, apoya los procesos de toma de decisiones y, en muchos casos, reemplaza actividades antes realizadas por humanos. Esto determina un aumento significativo de la eficiencia productiva, pero también una profunda reconfiguración de las estructuras de empleo. Muchos empleos tradicionales están desapareciendo o reduciéndose, especialmente aquellos caracterizados por una baja cualificación o una alta repetitividad. Al mismo tiempo, están surgiendo nuevas profesiones relacionadas con el diseño de algoritmos, la gestión de datos, la ciberseguridad y la supervisión de sistemas inteligentes. Sin embargo, como destaca Magnifica humanitas, esta transición no es neutral: requiere altas habilidades, actualización continua y acceso estable a la formación, condiciones que no se distribuyen equitativamente. Esto conlleva el riesgo concreto de una ampliación de las desigualdades entre trabajadores altamente cualificados y sujetos progresivamente excluidos de los procesos. innovación.

Desde el punto de vista económico, la inteligencia artificial permite un aumento significativo de la productividad. Los sistemas automatizados, los algoritmos predictivos y los robots inteligentes ya están integrados en numerosos sectores: desde la fabricación hasta la logística, desde los servicios financieros hasta la atención sanitaria y, en parte, también en los procesos creativos. Esto conduce a una reducción de los tiempos de producción y a una mayor eficiencia global, pero al mismo tiempo determina una transformación cualitativa del trabajo humano, que ya no concierne sólo a la cantidad de tareas, sino a su propia naturaleza.

Por tanto, muchos trabajadores se enfrentan a la necesidad de una reconversión rápida y continua para evitar ser expulsados ​​del mercado laboral. Sin embargo, el acceso a la educación digital no es uniforme y esto alimenta nuevas formas de vulnerabilidad social. En este contexto, el trabajo tiende a polarizarse cada vez más entre profesiones altamente especializadas y estrechamente vinculadas. a la innovación tecnológica y a formas de empleo precarias, menos protegidas y progresivamente marginadas.

Otro elemento crítico se refiere a los nuevos métodos de control y gestión del trabajo. La IA introduce sistemas de seguimiento algorítmico capaces de evaluar el desempeño en tiempo real, con evidentes ventajas en términos de eficiencia, pero también con el riesgo de una reducción de la autonomía de los trabajadores y una creciente estandarización del desempeño. Además, el uso de sistemas automatizados de toma de decisiones en procesos de selección o evaluación de personal puede generar formas de discriminación invisible, si los datos utilizados son incompletos, distorsionados o tienen una orientación cultural.

En este contexto, Magnifica humanitas reitera con fuerza el principio de la centralidad de la persona: la tecnología nunca es neutral, sino que refleja las opciones éticas, políticas y económicas de quienes la diseñan y gobiernan. Incluso la enseñanza reciente de la Iglesia subraya que la innovación debe orientarse al servicio del hombre y no a su sustitución o marginación. Por ello, el desarrollo de la inteligencia artificial requiere de un enfoque integral que combine progreso tecnológico, responsabilidad ética y justicia social.

Un aspecto decisivo, subrayado con particular insistencia en la encíclica, es el de la formación. La IA no sólo requiere habilidades técnicas, sino también habilidades críticas, éticas e interpretativas, necesarias para comprender y gobernar sistemas cada vez más complejos. Por lo tanto, el desafío educativo se vuelve central y estructural: sin una inversión seria e inclusiva en el aprendizaje permanente, una parte importante de la población corre el riesgo de quedar excluida de los beneficios de la transformación digital.

Desde esta perspectiva, la encíclica Magnifica humanitas no se presenta como un documento programático del pontificado, sino como un texto de orientación y discernimiento. Más que recetar soluciones inmediatas, ofrece claves de comprensión y coordenadas fundamentales para interpretar las transformaciones en curso, invitándonos a leer la revolución digital como un pasaje histórico complejo, lleno de promesas y, al mismo tiempo, no exento de elementos de ansiedad. En esta perspectiva, traza un horizonte interpretativo dentro del cual leer con conciencia los riesgos y el potencial de la llamada «cuarta revolución industrial», expresión con la que el Pontífice describe la profundidad y la amplitud del cambio en curso. La referencia a León XIII adquiere, en este contexto, un valor estructural: el «padre» de la Doctrina Social de la Iglesia se convierte en la referencia a través de la cual el Papa Prévost relee y actualiza el magisterio social en el contexto del actual «terremoto» tecnológico. Así como la Rerum Novarum supo interpretar la primera industrialización, Magnifica humanitas pretende ofrecer criterios de interpretación para una época en la que no cambian. sólo las condiciones de trabajo, pero la comprensión misma de la humanidad se transforma más profundamente.

En conclusión, la tradición de la Doctrina Social de la Iglesia ofrece un criterio sintético pero decisivo: el progreso sólo es auténtico si permanece orientado a la persona y a su dignidad. La inteligencia artificial representa una extraordinaria oportunidad de desarrollo, pero también una prueba ética crucial para las sociedades contemporáneas. El futuro del trabajo dependerá de la capacidad colectiva para gobernar esta transformación según principios de justicia social, responsabilidad y centralidad de lo humano, evitando que la innovación tecnológica se traduzca en nuevas formas de exclusión, desigualdad o deshumanización.