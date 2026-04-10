El indonesio se convierte en el idioma oficial número 57 de Vatican News

El Dicasterio de Comunicación y la Comisión de Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal de Indonesia han firmado un acuerdo de cooperación para incluir el indonesio entre los idiomas oficiales de Noticias del Vaticano

(comunicazione.va/it).-El indonesio se ha convertido así en el idioma número 57 disponible en Vatican News. Gracias a la firma, el miércoles 25 de marzo, de un Memorando de Entendimiento entre los representantes indonesios y el Dicasterio de Comunicación, un número creciente de personas podrá recibir el mensaje del Papa en su propio idioma.

La firma tuvo lugar en la sede de Vatican News y Radio Vatican en Roma, en presencia de delegaciones del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, la Comisión de Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal de Indonesia y el Embajador de la República de Indonesia ante la Santa Sede.

Celebrando una amistad duradera

Mons. Agustinus Tri Budi Utomo, presidente de la Comisión de Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal de Indonesia (KWI), quien habló en el evento, describió este momento como «una celebración de una amistad duradera, un reconocimiento de nuestra identidad nacional y un fortalecimiento del puente de fe entre Indonesia y el corazón de la Iglesia universal».

También subrayó que es una forma moderna de «Buenas Noticias» para los católicos indonesios, que crea «acceso directo a la información de la Iglesia universal para el pueblo indonesio», ya que «los católicos en Indonesia y Malasia pueden ahora escuchar la voz del Santo Padre y el mensaje de la Iglesia universal en su propia lengua materna.»

Promoción de la inclusión y la conexión

Paolo Ruffini, prefecto del Dicasterio de Comunicación, la directora editorial Andrea Tornielli y el subdirector editorial y jefe de Radio Vaticana – Noticias del Vaticano, Massimiliano Menichetti, destacaron cómo el acuerdo ayudará a «promover la inclusión, fortalecer la comunicación pastoral y fomentar un sentido más profundo de conexión entre el Vaticano y los fieles locales».

También señalaron que la Iglesia local podrá obtener un beneficio importante de sus actividades, asegurando al mismo tiempo que los mensajes universales de paz y fraternidad se presenten y compartan claramente en el contexto cultural indonesio.

Un momento histórico para Indonesia

También estuvo presente en la firma el embajador de la República de Indonesia ante la Santa Sede, Michael Trias Kuncahyono, quien expresó satisfacción por el logro del acuerdo, calificándolo como «un momento histórico para Indonesia» y «en particular para los católicos» del país.

La inclusión del idioma indonesio en Vatican News, ahora el idioma número 57 del portal, permitirá a los indonesios leer noticias e información sobre el Papa y el Vaticano en su propio idioma, así como las principales noticias de la Iglesia en el mundo.

Esta nueva incorporación permitirá que un número creciente de personas entablen relaciones con la Iglesia y con comunidades de todo el mundo, ayudando a construir una realidad basada en la escucha, el aprendizaje, el diálogo y el compartir los valores de paz, fraternidad y armonía religiosa.