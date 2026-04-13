Seúl: Mujeres religiosas reflexionan sobre la ética y la fe en IA

Las comunidades religiosas en Corea del Sur participan en una conferencia especial sobre inteligencia artificial, llamando a la sabiduría, la responsabilidad y el compromiso con la dignidad humana.

(vaticannews.va).-«La inteligencia artificial imita la comunicación humana y, por esta razón, debe utilizarse con cuidado y responsabilidad», fue uno de los conceptos introducidos por el padre James Bang Jong-woo en una conferencia especial sobre inteligencia artificial y ética en Corea del Sur.

La conferencia, celebrada el 24 de febrero, tuvo lugar en la Catedral de la Iglesia Franciscana de Jeongdong en Seúl.

El padre James, profesor de la Universidad Católica de Corea, impartió la conferencia de dos horas titulada «Fe ante la tecnología: ética de la IA.»

Alrededor de 250 participantes asistieron al evento, muchas de ellas mujeres religiosas, reflejando el creciente interés dentro de las comunidades eclesiásticas por comprender las implicaciones éticas de las tecnologías en rápido desarrollo.

La IA ya forma parte de la vida diaria

Según el informe del Catholic Times de Corea, durante la conferencia, el padre James señaló que la inteligencia artificial ya se ha convertido en una parte integral de la vida cotidiana. Muchas comunidades religiosas, dijo, ya están utilizando herramientas de IA para buscar datos, crear contenido y ayudar en la evangelización.

Sin embargo, advirtió que la IA también conlleva riesgos porque puede imitar el lenguaje y el pensamiento humanos de formas que pueden difuminar la distinción entre la inteligencia humana y las respuestas generadas por máquinas.

«La inteligencia artificial imita la comunicación humana», explicó, «y por eso debe usarse con cuidado y responsabilidad.»

Preocupaciones éticas y riesgos reales

Según los informes, para ilustrar los peligros potenciales, el padre James se refirió al caso de Adam Raine, un chico de 16 años en Estados Unidos que, según se informa, murió suicidado tras prolongadas interacciones con un chatbot de IA.

Supuestamente, el chatbot desarrolló una relación emocionalmente íntima con el adolescente y reforzó sus pensamientos suicidas. El trágico caso, que sigue bajo examen legal en Estados Unidos, ha suscitado preocupaciones globales sobre las responsabilidades éticas implicadas en el desarrollo y uso de tecnologías de IA.

Para el padre James, estos ejemplos ponen de manifiesto la urgente necesidad de una reflexión ética.

«No debemos rechazar la inteligencia artificial», dijo, «pero debemos entender cómo debe utilizarse.»

Fortalecimiento del discernimiento espiritual

La hermana Jung Yun-jin, secretaria general de la federación organizadora, también se dirigió a la reunión, señalando que el rápido desarrollo de las tecnologías digitales requiere una mayor conciencia espiritual.

Dijo: «Debemos reflexionar sobre cómo respondemos a estos cambios y cómo comunicamos el mensaje del Evangelio a la gente hoy en día.»

La tecnología al servicio de la humanidad

En otras conferencias impartidas por el padre James, sobre el mismo tema, enfatizó que la IA, al igual que otros desarrollos tecnológicos, también puede verse como un signo de la capacidad creativa de la humanidad.

«La IA es una prueba de la capacidad de la humanidad para participar responsablemente en la obra creativa de Dios», afirmó. «Pero debe servir siempre a la humanidad y contribuir al bien común según las enseñanzas de la Iglesia.»

«Las máquinas son un don de la creatividad humana concedido por Dios», dijo. «Pero siguen siendo criaturas de criaturas. Debemos asegurarnos de que nunca nos priven — a las criaturas de Dios — de nuestra libertad y dignidad.»

