El mensaje para el Día de las Comunicaciones Sociales en el «Festival de Voces»

En «Voces», el festival europeo de periodismo y libertad de prensa, celebrado del 10 al 12 de marzo en Florencia, la hermana Nina Krapić presentó el Mensaje del Papa con motivo del 60º Día Mundial de la Comunicación

(comunicazione.va/it).-El Mensaje para el Día Mundial de las Comunicaciones fue el centro de un discurso en el Voices Festival – Festival Europeo de Periodismo y Libertad de Medios, uno de los principales eventos europeos dedicados al debate sobre el futuro del periodismo y la libertad de prensa.

Fue presentado por Nina Krapić, subdirectora de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. En su discurso, ilustró el contenido del Mensaje y su invitación a promover un periodismo responsable, capaz de fomentar el diálogo, la verdad y el servicio al bien común.

La participación en el festival también representó una oportunidad importante para debatir algunos de los principales retos que enfrenta hoy el mundo de la información: el futuro del periodismo, la relación entre medios y plataformas sociales, la alfabetización mediática y el papel del servicio público en el ecosistema europeo de la comunicación.

Nina Krapić también pudo compartir la experiencia del Pentecost Project, una iniciativa internacional que forma a mujeres religiosas en el campo de la comunicación para que puedan contar las historias que nacen en las periferias del mundo.

Para saber más, puedes escuchar el podcast Connecting Voices | Ep4 Nina Krapić | Por qué las voces humanas importan en la era de la IA.