Investigación en Brasil busca comprender cómo la Iglesia utiliza la inteligencia artificial en la misión pastoral

(adn.celam.org).-La Sociedad Brasileña de Católicos en la Ciencia (SBCC) está realizando una investigación en Brasil para conocer cómo religiosos, agentes pastorales, educadores y comunicadores católicos utilizan y comprenden la inteligencia artificial (IA) en la vida y misión de la Iglesia. El estudio estará abierto hasta el 13 de marzo y tiene como fin recoger experiencias de quienes ya interactúan con estas herramientas tecnológicas en ámbitos pastorales, formativos y comunicativos.

La iniciativa surgió a partir de la experiencia del curso virtual “Inteligencia Artificial y misión pastoral: caminos para un discernimiento sinodal”, impulsado conjuntamente por la SBCC, la Universidad Franciscana (UFN) y el sector Universidades de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), con el apoyo de la Asociación Nacional de Educación Católica do Brasil (ANEC). Este programa formativo gratuito, desarrollado en modalidad a distancia, reúne a más de 500 participantes de distintos ámbitos de la Iglesia y ha abierto un espacio de reflexión sobre las oportunidades y desafíos que plantea la IA para la evangelización en el mundo actual.

Según explicó el profesor Everthon Oliveira, del CEFET-MG y coordinador del curso, la investigación nace de la escucha de la realidad pastoral: “La investigación surge de una escucha concreta de la Iglesia… percibimos que muchos agentes pastorales ya utilizan la inteligencia artificial en sus actividades, pero todavía existen dudas, desafíos éticos y la necesidad de un mayor discernimiento”, señaló, remarcando que el estudio permitirá comprender de manera científica y pastoral cómo estas herramientas se están integrando en la misión eclesial.

La Iglesia ante el desafío ético y pastoral de la inteligencia artificial

Por su parte, la periodista Janaina Santos, del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (Celam) y coordinadora de la Comisión de Relaciones Institucionales de la SBCC, resaltó que el proyecto responde a una transformación cultural que también interpela a la Iglesia. “Estamos ante una transformación cultural profunda. La Iglesia no puede ignorar este escenario y necesita comprenderlo con responsabilidad y criterios éticos”, dijo.

El objetivo del estudio es mapear el uso de la inteligencia artificial entre agentes pastorales, identificar desafíos y expectativas, y ofrecer orientaciones que ayuden a los liderazgos eclesiales a reflexionar sobre la evangelización en el contexto de los avances tecnológicos.

La participación en la encuesta es voluntaria y confidencial, y los resultados generales podrán difundirse posteriormente en espacios académicos y medios institucionales, respetando siempre la privacidad de los participantes.

Con esta iniciativa, la comunidad científica católica en Brasil quiere aportar elementos de discernimiento para que la Iglesia pueda acompañar de manera responsable los cambios tecnológicos que marcan la cultura contemporánea.

Para más información: (31)98629-0315