Representantes de universidades, organizaciones académicas y del movimiento sindical argentino valoraron el encuentro con el Papa en Buenos Aires. En sus testimonios expresaron la importancia del diálogo social, la justicia social y la defensa de la dignidad de los trabajadores ante los desafíos actuales, incluido el avance de la inteligencia artificial.

(adn.celam.org).-El encuentro del Papa León XIV con representantes del mundo laboral, realizado en Buenos Aires durante su visita apostólica a Argentina, se fue resonancias que van más allá de la esfera eclesiástica.

Para quienes participaron, Era una oportunidad para escuchar una palabra de esperanza en medio de la dificultades por las que atraviesa el mundo laboral y renovar la reflexión sobre la Dignidad humana, derechos de los trabajadores y la necesidad de construir acuerdos a través del diálogo social.

Desde el En ámbitos académico, universitario y sindical, cuatro referencias compartieron su impresiones sobre el significado de esta reunión y la continuidad de la pensamiento social de la Iglesia, especialmente en relación con el legado del Papa Francis.

Palabra de esperanza en tiempos difíciles

Diego Álvarez Newman, representante del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y el Consejo Nacional de Investigación Las Organizaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina consideraron que la reunión ha Enorme importancia para el país, especialmente debido a la situación de atraviesa el mundo laboral.

«Sí atravesando tiempos difíciles, pero el mensaje de esperanza es muy importante que el Papa León está transmitiendo en este momento, tanto para el mundo del trabajo así como de las universidades, de los sindicatos, de las empresas», expresó.

En tu Evaluación, uno de los aspectos relevantes del mensaje pontificio es el Importancia del diálogo social, una propuesta que reconoce la continuidad con el camino iniciado por Francisco. Para Álvarez Newman, la posibilidad Participar en esta reunión representa una «inmensa alegría», especialmente porque permite que diferentes voces y sectores sociales se unan en torno a una Preocupación común: el presente y el futuro del trabajo.

Universidades comprometidas con la dignidad de cada trabajador

También Agustina Rodríguez, presidente de la Red Universitaria para la Atención a Domicilio Common (RUC) enfatizó el significado de la presencia universitaria en este espacio de encuentro con León XIV.» Es muy significativo para la Las universidades RUC deben estar presentes en esta reunión conociendo la visión o profundizando la visión del Papa León«, señaló.

Rodríguez prestó especial atención a los retos que plantea el mundo laboral instituciones de educación superior. Explicó que la reflexión sobre el La dignidad y los derechos de quienes trabajan deben comenzar dentro de los suyos propios universidades, considerando tanto a profesores como a trabajadores y trabajadores de diferentes sectores.

Del mismo modo, destacó la necesidad de que estas instituciones mantengan una reflexión permanente sobre las nuevas necesidades del mundo del trabajo en América Latina, sin Perdemos de vista el hecho de que detrás de cada actividad laboral hay personas cuya dignidad y los derechos deben respetarse.

Inteligencia artificial y dignidad humana

Desde el Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Argentina, Ana Miranda, coordinadora del Máster en Estudios y Relaciones Laborales, Situó la reunión en uno de los grandes retos de hoy: la relación entre el trabajo, la dignidad humana y la transformación tecnológica.

«El encuentro del mundo laboral en Buenos Aires con el Santo Padre León XIV representa un punto fundamental en el trabajo con el diálogo social y básicamente, en resaltar la dignidad de la persona en tiempos de inteligencia artificial«, comentó.

Para Miranda, estos espacios nos permiten fortalecer el diálogo y generar condiciones para Piensa en las respuestas a los desafíos que afectan la vida de las personas. Considerado que los casos de reunión y escucha constituyen una contribución fundamental por el trabajo que se avecina a las instituciones académicas y los diferentes actores sociales.

Justicia social: una tarea compartida

Desde el movimiento sindical, Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrero de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) valoró la visita del Papa León XIV como oportunidad para dar continuidad al proceso de transformación pastoral y social promovida por Francisco.

El líder la unión subrayó que el mensaje del actual Pontífice no se limita a la realidad Argentina, pero quiere desafiar especialmente a la sociedad global, promoviendo la paz y superando los desacuerdos.

Martinez Enfatizó el valor de la doctrina social de la Iglesia y, en particular, en justicia social, una dimensión que él considera fundamental por la acción del movimiento sindical.

«Lo entendemos que el diálogo es una clave maestray creo que ese entendimiento en una mesa del trabajo es encontrar, a partir de la cohesión social, resultados que mejoren la calidad de vida de nuestros conciudadanos, de nuestros trabajadores, nuestros trabajadores, jubilados, pensionistas y personas con discapacidad», afirmó.

Tu reflejo Ponga sobre la mesa una preocupación que está presente en distintos sectores de la sociedad: la necesidad de desarrollo económico y Las transformaciones en el mundo laboral no dejan a nadie atrás.