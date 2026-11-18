El obispo auxiliar de Basilea, Josef Stübi, reflexiona sobre las ideas surgidas del encuentro sobre inteligencia artificial promovido en Berna por el episcopado y la Iglesia suizos, siguiendo la línea trazada por Magnifica humanitas, es necesario encontrar respuestas a las numerosas cuestiones abiertas que plantea el uso de los algoritmos.

(vaticannews.va/).-«Sobre este tema, nosotros, como Iglesia, debemos guiar el trabajo de formación y sensibilización». Monseñor Josef Stübi, obispo auxiliar de Basilea y responsable de los medios de comunicación de la Conferencia Episcopal Suiza (SBK), no tiene ninguna duda al respecto cuando traza el rumbo de la relación entre la comunidad eclesial y la inteligencia artificial. Muchas personas —explica el prelado— albergan grandes temores ante la posibilidad de que esta tecnología escape al control humano, motivo por el cual resulta fundamental encontrar respuestas claras a las cuestiones de fondo y definir un marco normativo bien preciso.

La ocasión para estas reflexiones fue el reciente congreso organizado en Berna por la Conferencia Central de la Iglesia Católica en Suiza (RKZ) y por la propia Conferencia Episcopal. Un encuentro del que, según destacó el prelado, surgieron numerosos elementos y aportaciones novedosas que pronto serán presentados a la consideración y al debate de los obispos suizos.

Nuevas perspectivas y cuestiones abiertas

Monseñor Stübi no ocultó que se había acercado a estos temas solo recientemente y que la jornada de trabajo le había abierto horizontes inesperados: «Escuché intervenciones sobre aspectos de los que antes no tenía noción alguna», reconoció abiertamente.

Le interpela de manera especial la cuestión de la creciente autonomía de los sistemas artificiales y la necesidad de establecer criterios y límites éticos precisos para su utilización. Se trata de interrogantes que afectan directamente también a la actividad de la Iglesia: desde la adopción de la IA en los comités y las oficinas administrativas hasta su utilización en la predicación y en el anuncio del Evangelio. «¿Dónde se sitúan los límites? ¿Qué marcos de regulación podemos establecer?», se pregunta el obispo auxiliar, poniendo de relieve que el verdadero desafío reside en afrontar estas cuestiones sin prejuicios, con el fin de alcanzar un uso consciente de esta tecnología dentro de la comunidad.

Siguiendo la encíclica Magnifica humanitas

El camino emprendido por la Iglesia suiza se inscribe en la línea trazada también por el Papa León XIV, quien, en la encíclica Magnifica humanitas, ha abordado directamente la inteligencia artificial y las consecuencias de las transformaciones tecnológicas. Para el prelado, se trata de una señal inequívoca de cómo la Iglesia está afrontando los desafíos del mundo digital.

A este respecto, monseñor Stübi estableció un paralelismo con la doctrina social del Papa León XIII, quien, durante la Revolución Industrial, supo responder a las grandes transformaciones de su época. Hoy la Iglesia se encuentra ante una tarea análoga, aunque en un contexto tecnológico completamente nuevo.

El obispo auxiliar, que ha profundizado en la lectura del texto pontificio, subraya su valor como llamamiento a la responsabilidad: «El Papa no se limita a advertir o condenar, sino que dirige una invitación a hacer un uso prudente y sensato de las oportunidades que ofrece la IA». Un documento que ha suscitado un interés notable e inesperado: muchos no esperaban que el Pontífice dedicara un análisis tan profundo a este tema, impulsando así a numerosas personas a reconsiderar su propia manera de relacionarse cotidianamente con la tecnología.

Entre la teoría y la experiencia sobre el terreno

También monseñor Stübi reconoce que utiliza herramientas de inteligencia artificial, aunque mantiene una actitud crítica: «Sobre este tema todavía tengo más preguntas que certezas», admite. Precisamente por eso, el encuentro de Berna resultó ser una valiosa ocasión de intercambio, cuyos frutos serán ahora compartidos en el seno de la Conferencia Episcopal, con la confianza de que también los demás obispos estén dispuestos a implicarse en este ámbito.

El programa del evento no se limitó únicamente a las reflexiones teóricas. Los participantes pudieron experimentar directamente las posibilidades de esta tecnología mediante sesiones interactivas relacionadas con la generación de textos e imágenes, la interpretación de las instrucciones (prompts) y el perfeccionamiento de los resultados.

Entre los momentos centrales de la jornada destaca la ponencia de Rachid Guerraoui, profesor de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL), quien explicó el funcionamiento técnico de los algoritmos y de la inteligencia artificial. Tras una exploración de las aplicaciones más creativas de la tecnología, el encuentro concluyó con la intervención de Roland Loos, presidente de la RKZ, y con un momento informal de intercambio entre los participantes.