El Observatorio sobre IA y medio ambiente, «laboratorio de caridad intelectual»

En la tarde de ayer, 18 de mayo, se presentó a la prensa la entidad promovida por la Pontificia Academia de Teología cuyo objetivo, según explicó su presidente, monseñor Antonio Staglianò, es educar en las cuestiones de la ecología integral. En octubre está programado un Foro con expertos en tecnologías digitales.

(vaticannews.va).-«El enfoque ético de la Inteligencia Artificial y de las tecnologías digitales no es suficiente. Debemos tener un enfoque teológico y esto solo es posible si refundamos la antropología subyacente y reafirmamos la dignidad del ser humano que utiliza la tecnología». Así lo explicó el obispo Antonio Staglianò, presidente de la Pontificia Academia de Teología (Path), al presentar a la prensa -ayer por la tarde, 18 de mayo, en el Palazzo Pio, sede de los medios vaticanos- el Observatorio sobre la contribución de las tecnologías digitales al medio ambiente, promovido por el Consejo de Altos Estudios de la Path.

Atención a la dependencia digital

Este «se convertirá en un laboratorio de caridad intelectual, alentada por León XIV desde el inicio de su pontificado y, en particular, durante el encuentro con nuestra academia», añadió el prelado, destacando que el Observatorio «no abordará tanto los aspectos visibles de la contaminación ambiental debida también a las tecnologías digitales, sino que trabajará sobre todo en el plano de la educación humana respecto a las cuestiones de la ecología integral humana, de la cual los Papas se han hecho intérpretes».

Como ejemplos del futuro, el prelado resaltó «la dependencia digital, la soledad extrema de las personas que, a causa de lo digital, están prácticamente desconectadas de la vida real, la depresión y el riesgo de que unos pocos poderosos del mundo aprovechen también el poder de la tecnología digital a su disposición para dominar y desorientar las conciencias».

Monitorear la casa común

Durante la rueda de prensa, monseñor Giuseppe Marco Salvati, prelado secretario de la Path, subrayó la necesidad de «conocer los males que aquejan al medio ambiente y reevaluar la idea del «ser humano» como un sujeto querido por Dios como un noble y especial constructor de paz y de respeto entre todas las criaturas».

«Cuando se evalúan fenómenos complejos como el de las innovaciones digitales, estos deben ser medibles, evaluables y gobernables», coincidió Maria Siclari, presidenta del Consejo de Altos Estudios de la Path y directora general del Instituto Superior para la Protección y la Investigación Ambiental (Ispra).

Añadió que monitorear el medio ambiente significa, en última instancia, monitorear la «casa común». «La integración con la visión de la ecología del hombre nos permite superar una visión puramente formal; el dato ambiental se convierte en la herramienta para garantizar la dignidad humana, la salud y la seguridad de las generaciones presentes y futuras», afirmó también Siclari.

La tecnología no es una palanca neutra

Daniela Alba, abogada coordinadora del Secretariado de Justicia Social y Ecología de la Compañía de Jesús, declaró durante la rueda de prensa que las tecnologías digitales amplifican la demanda de materias primas y energía, «por lo que la Doctrina Social de la Chiesa insta a considerar también los efectos antropológicos y morales de la innovación y a promover un desarrollo integral que no deje atrás a los más vulnerables, como las comunidades pastorales, los indígenas y los campesinos».

Durante la conferencia de prensa, Maria Vittoria Trussoni, de NTT Data -uno de los proveedores mundiales más importantes de inteligencia artificial e infraestructuras digitales-, explicó que «la tecnología no es una palanca neutra, sino un potente habilitador que genera, a su vez, consecuencias: por ello, la sostenibilidad y la innovación deben pensarse juntas, como parte integrante de las decisiones de diseño y de negocio».

El medio ambiente: cultura y relaciones

Para concluir, Carlo Simeone, secretario del Consejo de Altos Estudios de la Path, afirmó que el objetivo del Observatorio «es tender puentes de diálogo con los productores y consumidores de las nuevas tecnologías para buscar caminos comunes de comportamiento que preserven el medio ambiente. El medio ambiente entendido no solo como el agua, la tierra, el mar, el aire y el cosmos, sino también la cultura y las relaciones de las que se alimentan los vínculos entre los hombres, los cuales están muy condicionados por el uso de las nuevas tecnologías». El próximo mes de octubre se celebrará un Foro organizado por la Path, el Consejo de Altos Estudios y el Observatorio, con la participación de representantes comprometidos a diversos niveles en el sector de las tecnologías digitales.