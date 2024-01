El Papa: comunicar no es propaganda ni marketing, sino responsabilizarse de los demás

En el discurso pronunciado ante los responsables de la comunicación eclesial en Francia y no pronunciado debido a una leve bronquitis que le impide «hablar bien», Francisco destaca que el desafío de una buena comunicación no debe afrontarse con la obsesión del control, del poder, del éxito. y que no debemos ceder ante la cultura de la agresión y la denigración, sino escuchar y ver las cosas con el corazón y construir relaciones sinceras.

(vaticannews.va/it).-Francisco saluda calurosamente a los participantes en el simposio «Université des Communicants en Église», recibidos en la Sala Clementina del palacio apostólico, les agradece «por haber venido», pronuncia algunas palabras y luego se disculpa por no haber podido leer el discurso preparado .

Tengo un problema, tengo un poco de bronquitis y no puedo hablar bien. Si no se ofende, le entregaré la copia del discurso. Disculpe. Se lo entregaré a todos ustedes, pero me resulta muy difícil hablar. Gracias por su comprensión. Y gracias por venir. Muchas gracias por su trabajo.

Añade que «no es fácil comunicarse», pero que es «lo primero que hace una persona». “Cuando Adán vio a Eva, se comunicó – continúa -. Comunicar es lo más humano que existe», añade antes de bendecir y saludar, uno a uno, a los responsables de comunicación de las diócesis, congregaciones religiosas, asociaciones y movimientos católicos, nuevas comunidades y parroquias de la Iglesia francesa.

Francisco saluda a algunos participantes en el simposio organizado por los obispos franceses

El desafío de la buena comunicación

En la realidad actual, hiperconectada y bombardeada de noticias, contaminada «por palabras rimbombantes, por sueños de poder y de grandeza», la comunicación es «una gran misión». Y «también el ministerio del Papa hoy se sitúa en el mundo de la comunicación», subraya el Pontífice en el discurso pronunciado, en el que agradece el encuentro organizado en Roma del 9 al 12 de enero por la Conferencia de Obispos de Francia. Iniciativas de este tipo, en las que nos detenemos «para compartir, orar, escuchar», sirven para «redescubrir la raíz» de lo que se comunica, «la verdad» que estamos «llamados a dar testimonio, la comunión» que «Une en Cristo, observa el Papa, ayudan también a «no caer en el error» de creer que el objeto de la comunicación son las propias «estrategias o negocios individuales», a no encerrarse en las propias soledades, miedos o ambiciones», no centrarlo todo en el progreso tecnológico».

El reto de la buena comunicación es hoy más complejo que nunca, y el riesgo es afrontarlo con una mentalidad mundana: con la obsesión del control, del poder, del éxito; con la idea de que los problemas son ante todo materiales, tecnológicos, organizativos, económicos.

Empezar de nuevo desde el corazón

Es importante comunicar y «escuchar con el corazón», y también «ver con el corazón las cosas que otros no ven», subraya Francisco, «para compartirlas y contarlas, invirtiendo las perspectivas y las categorías del mundo». En definitiva, es necesario «comenzar desde el corazón».

Para nosotros comunicar no es ahogar la de los demás con nuestra voz, no es hacer propaganda; a veces es también estar en silencio; no se esconde detrás de eslóganes o clichés. Para nosotros la comunicación no se trata de centrarlo todo en la organización, no es una cuestión de marketing; No se trata simplemente de adoptar tal o cual técnica.

Ofrecer una lectura cristiana de los acontecimientos.

El Papa aclara que en cambio “comunicar es estar en el mundo para cuidar del otro, de los demás, es llegar a ser todo para todos; es compartir una lectura cristiana de los acontecimientos», y significa también «no ceder a la cultura de la agresión y de la denigración», y luego «construir una red de intercambio del bien, de la verdad y de la belleza, formada por relaciones sinceras». Todo ello implicando a los jóvenes.

La comunicación es testimonio.

A quienes participan en la comunicación en el ámbito eclesial, Francisco ofrece luego «tres palabras como huellas del camino: testimonio, valentía y mirada amplia». Respecto al primero, destaca que “la comunicación es ante todo testimonio”, que se puede compartir con palabras e imágenes. Esto “te hace creíble en tu relación con los medios seculares; Y esto es también lo que hace que nuestra red de comunicación sea cada vez más atractiva y crezca día tras día, de persona a persona», precisa el Papa, que luego menciona el escándalo de abusos surgido en la Iglesia francesa – ahora en camino de purificación – y anima a los responsables. para que la comunicación avance, para compartir a través de su trabajo «todo el bien que hay» en las «diócesis, en las congregaciones, en los movimientos».

La Sala Clementina

Sea creativo y acogedor

A través de la comunicación se puede construir «la comunión en la Iglesia y la fraternidad en el mundo», sugiere Francisco, quien insta a ser creativos y acogedores, porque «la sociedad quiere y necesita escuchar la palabra de la Iglesia como Madre amorosa de todos». .

No tengas miedo, pero ten coraje. Una valentía distinta a la de quien se cree el centro. La valentía que nace de la humildad y la seriedad profesional, y que hace de tu comunicación una red cohesionada y al mismo tiempo abierta y extrovertida.

La invitación se vincula al segundo camino indicado por el Pontífice, que recomienda no desanimarse aunque los destinatarios de la comunicación parezcan «indiferentes, escépticos, a veces críticos, incluso hostiles». “No los juzguéis – insta el Papa -. Compartir la alegría del Evangelio, el amor que nos hace conocer a Dios y comprender el mundo». Porque «los hombres y mujeres de nuestro tiempo tienen sed de Dios, buscan el encuentro con Él» que buscan también a través de quienes comulgan en la Iglesia.

La caridad lo explica todo.

Finalmente, la última indicación de Francisco es «mirar lejos», tener una «mirada amplia» ante la belleza y la complejidad del «mundo entero». Porque “en medio de las murmuraciones de nuestro tiempo, de la incapacidad de ver lo esencial”, lo que une es siempre más grande que lo que divide; y “hay que comunicarlo, con la creatividad que nace del amor”. La “verdad ignorada” es que la caridad “lo explica todo”, concluye el Papa, “todo se vuelve más claro –incluso nuestra comunicación- a partir de un corazón que mira con amor”.