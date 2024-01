«Sacerdoce», la mirada cinematográfica a la vida cotidiana de un sacerdote

Ayer por la tarde presentó en la Filmoteca Vaticana la obra del director francés Damien Buyer, que narra la vida de párrocos y sacerdotes entre desafíos, dificultades y vida ordinaria: de las imágenes emerge «algo más grande y más bello que a menudo permanece oculto»

(vaticannews.va/it).-Captar los matices del sacerdote en su vida cotidiana, fuera de las parroquias, mostrando lo que la gente a menudo no ve. Este es el tema de la película «Sacerdoce», del director Damien Buyer, que decidió documentar la vida de un grupo de párrocos franceses centrándose en aquellos aspectos del sacerdocio a menudo descuidados. Y lo hizo, como explicó el propio director, «poniendo patas arriba el confesionario: pedí a los sacerdotes que contaran sus historias al público, que mostraran las dificultades pero también las oportunidades que les ofrece la vida. Al principio hubo un poco de asombro, pero al final pudieron mostrarse en sus actividades diarias, ofreciendo una nueva imagen de sí mismos». Y así, la película proponía a un sacerdote del deporte que participaba en un torneo de ciclismo, a otro activo en el campo del medio ambiente con los jóvenes, a otro que disfrutaba del skate durante su tiempo libre. Pero también los compromisos sociales, como las misiones en países extranjeros y la vida comunitaria.

La película

Cinco sacerdotes de diferentes partes de Francia participaron en el proyecto. «Es una película que habla de la verdad, pero no pretende describir la vida de todos los sacerdotes en general. A pesar de esto, hemos visto florecer la autenticidad en cada uno de estos hombres. A través de estas imágenes podemos decir que hay algo más grande y bello que muchas veces permanece oculto. Si, después de ver la película, el público quiere conocer a estas personas, entonces hemos logrado nuestro objetivo», explica Buyer. Los sacerdotes no son presentados desde un punto de vista privilegiado, sino como sirvientes, y según el director esta es precisamente la clave que llevó al éxito de la película en Francia, llenando las salas de cine. «Al salir del cine todo el mundo hablaba de Jesús, el reto es entender si es solo un fenómeno francés o hay más. Espero que la película tenga el mismo reconocimiento en el resto del mundo», dice Buyer.

La elección del elenco

La elección de los sacerdotes se centró en algunos criterios fundamentales: «Elegimos a personas que tuvieran algo que mostrar, en primer lugar porque una película se basa en audiovisuales, por lo que necesitábamos imágenes. Así que organizamos castings telefónicos, seleccionando a los sacerdotes en función de lo bien que podían contar sus historias. Muchos sacerdotes colgaron el teléfono de inmediato – dice Buyer sonriendo – Después de la selección hubo una reunión, algunos se mostraron más reacios a aceptar. Sin confianza no podíamos hacer nada, también porque quería profundizar en sus vidas. Pero la confianza mutua se fue construyendo a medida que avanzábamos». El objetivo del proyecto también se desarrolló con el tiempo: «Inicialmente, no queríamos hacer una película sobre sacerdotes, sino sobre el significado de seguir a Cristo. Una de las muchas posibilidades de seguirlo era ser sacerdote. La esperanza era poder comunicar que el sacerdocio no es el único camino para seguir a Cristo, sino que es sin duda un camino particular. Al final de las proyecciones, muchas madres nos dijeron que esta película era sobre ellas: los sacrificios que las madres hacen por sus hijos son los mismos que los sacerdotes hacen por los fieles. Pero las satisfacciones también son las mismas».

El papel de los sacerdotes

Entre los sacerdotes que aparecen en la película se encuentra el padre Gaspard Craplet, de la Sociedad Jean-Marie Vianney, quien relató las emociones vividas durante el rodaje de la película. «Fue una experiencia espiritual increíble. Al principio, también había un poco de ansiedad, porque contábamos lo que nunca contamos. Hemos demostrado la autenticidad del sacerdocio, y esto no es fácil. Pero fue muy bonito». Los sacerdotes deben ensuciarse las manos y salir al encuentro de la gente, acercando a Cristo a la gente: este es el sentido del sacerdocio para el padre Gaspard. «Contamos la realidad, incluso las cosas más difíciles de nuestro viaje. Pero con la ayuda de Cristo, podemos vencerlos. Cada vez que vuelvo a ver esta película, tengo aún más ganas de ser sacerdote».