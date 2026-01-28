El Papa: En busca de la verdad para ofrecerla incluso a los no creyentes

En un mensaje leído en Lourdes con motivo de las Jornadas de San Francisco de Sales, León XIV insta a los comunicadores católicos a «retornar a las razones del corazón, a la centralidad de las buenas relaciones y a la capacidad de llegar a los demás, sin excluir a nadie»

(vaticannews.va).-“Como profesionales de la comunicación social de inspiración católica, los animo a ser sembradores de buenas palabras, creadores de una palabra que abraza, de una comunicación capaz de unir lo que está roto, de un bálsamo para las heridas de la humanidad”.

Esta es la invitación del Papa León XIV a la Federación de Medios Católicos, que se reúne en Lourdes del 21 al 23 de enero para reflexionar sobre el tema «Medios católicos, ¿medios para quién?». A quienes trabajan en la comunicación católica y celebran el 29º aniversario de las Jornadas de San Francisco de Sales, patrono de la prensa católica, el Papa ofrece un mensaje en francés, firmado por el cardenal Pietro Parolin, leído esta tarde por Emmanuel Bonnet, presidente de la Federación Francesa de Medios Católicos.

El ejemplo del Padre Hamel, un hombre de diálogo y escucha

El Papa exhorta a seguir el ejemplo del padre Jacques Hamel, siervo de Dios asesinado por odio a la fe el 26 de julio de 2016, mientras celebraba la misa en la iglesia de Saint-Étienne, en Saint-Étienne-du-Rouvray, cerca de Ruán. A él está dedicado un premio a periodistas comprometidos con la promoción de la paz y el diálogo interreligioso.

“El padre Hamel fue testigo de la fe, hasta el punto de dar su propia vida. Siempre creyó en el valor del diálogo y la escucha mutua y paciente. El padre Hamel estaba convencido de la urgencia de estar cerca de los demás, sin excepción”.

No se dejen asustar por la diversidad

«Para conocernos – se lee en el mensaje – debemos encontrarnos sin amedrentarnos por las diferencias, dispuestos a luchar por quienes somos y en lo que creemos».

“Que su ejemplo los anime a buscar la verdad en el amor que todo lo explica, a ser creadores de una palabra que abraza, de una comunicación capaz de reconciliar lo roto, de un bálsamo para las heridas de la humanidad”.

No excluir a nadie

León XIV recuerda entonces que, en la comunicación actual, marcada por la «irrupción de la inteligencia artificial», urge redescubrir «las razones del corazón», dar cabida a las «buenas relaciones», buscando siempre el bienestar de los demás «sin excluir a nadie».

“Y esta urgencia encuentra respuesta en el servicio a la verdad que los medios católicos pueden ofrecer a todos, incluso a los no creyentes”.

Las Jornadas de San Francisco de Sales

Las Jornadas de Lourdes, organizadas bajo los auspicios de la Federación de Medios Católicos en colaboración con el Dicasterio para la Comunicación, se dividen en subsecciones, con debates para abordar, en particular, los desafíos de la tecnología digital, los nuevos medios de comunicación católicos, en particular los que explotan las redes sociales, y la condición minoritaria del catolicismo en Francia.