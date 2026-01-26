El Papa en «La Repubblica»: la imprenta, un lugar de confrontación para construir el bien común

León XIV envía un mensaje al periódico que celebra su quincuagésimo aniversario. Recuerda que está arraigada en la ciudad de Roma, la diócesis papal, y nos exhorta a seguir leyendo la realidad con libertad, acogiendo opiniones diferentes: «Espero que siempre construyáis una comunicación libre y dialogada, animada por la búsqueda de la verdad y sin prejuicios»

(vaticannews.va/it/).-Una relación constante con los lectores, la libertad como criterio para relatar cincuenta años de historia italiana, del mundo y de la Iglesia, el diálogo como una forma privilegiada de construir la paz. Hay muchas ideas que el Papa León XIV ofrece en el mensaje de hoy, 15 de enero, al director de La Repubblica, Mario Orfeo, escrito para conmemorar el importante aniversario que se celebra en estos días. El 14 de enero de 1976 se publicó el primer ejemplar del periódico fundado por Eugenio Scalfari, quien permaneció como director hasta 1996 y luego colaboró como columnista hasta su muerte.

Un punto privilegiado

El Pontífice ofrece sus mejores deseos a los periodistas que han relatado medio siglo de historia, «cultivando», escribe, «la relación con sus lectores que les ha traído hasta aquí.»

El suyo es un periódico arraigado en muchas ciudades, pero que en Roma, la Diócesis del Papa, tiene un punto privilegiado de observación sobre los acontecimientos de Italia y del mundo, su sede. Has leído las páginas de estos cincuenta años con libertad. Y contó la historia de la Iglesia.

Libertad de prensa

La narración y una visión del mundo representan el corazón de la libertad de prensa «que, a pesar de la diversidad de opiniones, puntos de vista, culturas, debe actuar siempre con transparencia, con corrección.»

Y ofrecer esa posibilidad de confrontación que, cuando no es hostil, contribuye al bien común y a la unidad de la raza humana. El diálogo así supera el conflicto y construye la paz.

Una comunicación libre y dialogada

«Espero que siempre construyáis una comunicación libre y dialogosa, animada por la búsqueda de la verdad y sin prejuicios», concluye el mensaje del Papa. «¡Feliz quincuagésimo aniversario!».

Eventos programados

Para celebrar el quincuagésimo aniversario del periódico, a partir de hoy, 15 de enero, se celebra la exposición La Repubblica. Una historia del futuro, un viaje multimedia, programado hasta el 15 de marzo, compuesto por fotos, páginas que relatan los momentos históricos de la vida del hombre, entrevistas y viñetas como las de Forattini que han marcado la sátira política. Un viaje que fotografía bien los cambios en el lenguaje periodístico. El domingo 18 de enero, en el Auditorium Parco della Musica, se organiza una gran fiesta en nombre de la información, la cultura y la música.