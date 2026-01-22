El Papa: La prensa, un espacio de diálogo para construir el bien común

León XIV envía un mensaje al periódico italiano «La Repubblica» que celebra su quincuagésimo aniversario. Recuerda sus raíces en Roma, la diócesis del Papa, y lo insta a seguir interpretando la realidad con libertad, acogiendo la diversidad de opiniones: «Deseo que siempre construyan una comunicación libre y dialogante, inspirada en la búsqueda de la verdad y sin prejuicios».

(vaticannews.va).-Una relación constante con los lectores, la libertad como criterio para narrar cincuenta años de historia italiana, mundial y de la Iglesia, el diálogo como camino privilegiado para construir la paz. El Papa León XIV ofrece numerosas reflexiones en el mensaje de hoy, 15 de enero, a Mario Orfeo, director de La Repubblica, escrito para conmemorar el importante aniversario que se celebra estos días. El 14 de enero de 1976 se publicó el primer número del periódico italiano, fundado por Eugenio Scalfari, quien fue editor hasta 1996 y colaboró ​​posteriormente como editorialista hasta su fallecimiento.

Una perspectiva privilegiada

El Papa expresa sus mejores deseos a los periodistas que han cubierto medio siglo de historia, «cultivando», escribe, «la relación con sus lectores que los ha traído hasta aquí».

“El suyo es un periódico con raíces en muchas ciudades, pero con sede en Roma, la diócesis del Papa, una perspectiva privilegiada sobre los acontecimientos de Italia y del mundo. Han leído las páginas de estos cincuenta años con libertad. Y han contado la historia de la Iglesia”.

Libertad de prensa

La libertad, la narrativa y una perspectiva global representan la esencia de la libertad de prensa, «que, a pesar de la diversidad de opiniones, puntos de vista y culturas», añade el Papa, «debe actuar siempre con transparencia y equidad».

“Y ofrecer esa oportunidad para el debate que, cuando no es hostil, contribuye al bien común y a la unidad de la humanidad. El diálogo, así, supera el conflicto y construye la paz”.

Comunicación libre y dialógica

«Deseo que fomenten siempre una comunicación libre y dialógica, inspirada en la búsqueda de la verdad y sin prejuicios», concluye el mensaje del Papa. «¡Feliz 50º aniversario!»

Próximos eventos

Para celebrar el 50.º aniversario del periódico italiano, a partir de hoy, 15 de enero, se inaugura al público la exposición «La Repubblica. Una historia del futuro» en el Mattatoio de Roma. Esta exposición multimedia, que permanecerá abierta hasta el 15 de marzo, presenta fotografías, páginas que narran momentos históricos de la vida del hombre, entrevistas y caricaturas, como las de Forattini, que han dado forma a la sátira política. Es un recorrido que captura los cambios en el lenguaje periodístico. Una gran celebración de la información, la cultura y la música está prevista para el domingo 18 de enero en el Auditorio Parco della Musica.