Cebitepal arranca 2026 con nueva página web y lanza su oferta formativa para consolidar una Iglesia sinodal

(adn.celam.org).-El Centro Bíblico Teológico Pastoral para América Latina y el Caribe (Cebitepal) del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (Celam) inicia el año 2026 con una transformación digital significativa. La institución ha lanzado oficialmente su nueva página web https://cebitepal.celam.org

Esta renovación responde al llamado del Celam de adaptar sus estructuras a los tiempos actuales. “El nuevo portal no es solo un cambio estético, sino una herramienta pastoral diseñada para conectar con las comunidades de todo el continente de manera efectiva”, explicó Rafael Luciani, director del Cebitepal.

El objetivo central de este lanzamiento es consolidar la sinodalidad a través de la formación. La plataforma digital se convierte en el “atrio” virtual, donde estudiantes, docentes y agentes de pastoral pueden encontrarse, dialogar y acceder a contenidos pertinentes y contextualizados.

Con una interfaz más ágil y accesible, el nuevo sitio web busca romper las barreras geográficas. Desde México hasta la Patagonia, cualquier interesado podrá navegar con facilidad por los contenidos.

“Quedan invitadas todas las conferencias episcopales, comunidades religiosas y laicos a explorar este nuevo espacio. Es una puerta abierta al conocimiento y al crecimiento espiritual, reafirmando el compromiso del Cebitepal de ser un centro de referencia teológica global”, añadió.

Una nueva imagen, una nueva etapa

La nueva imagen de la web Cebitepal destaca por su frescura y modernidad, alineada con la identidad visual del Celam. Los colores y la tipografía han sido seleccionados para transmitir dinamismo y esperanza, facilitando la lectura y la experiencia del usuario en cualquier dispositivo.

Al navegar por el sitio, los usuarios encontrarán secciones claramente diferenciadas. La pestaña «Sobre nosotros» ofrece una mirada profunda a la identidad, misión y al equipo humano que sostiene la labor formativa, brindando transparencia y cercanía institucional.

La sección “Oferta Formativa” es el corazón del portal. Aquí se despliegan de forma ordenada los cursos, diplomados y la Licenciatura Canónica. Se ha implementado un sistema de filtros que permite buscar programas por temática, modalidad o fecha, simplificando la elección.

Otro apartado fundamental es el de “Recursos y Publicaciones”, donde destaca el acceso a la prestigiosa Revista Medellín. Este repositorio digital pone al alcance de todos investigaciones teológicas de alto nivel, democratizando el saber y fomentando el estudio crítico.

El sitio integra el “Ecosistema sinodal Together” y el Campus Virtual. Estas herramientas tecnológicas son vitales para los encuentros interactivos, permitiendo que la formación no sea unidireccional, sino una experiencia comunitaria de construcción colectiva del conocimiento.

Catálogo 2026: Formación para la sinodalidad

El Cebitepal ha presentado su esperado catálogo académico para el primer trimestre de 2026. La oferta, que abarca los meses de febrero a abril, está diseñada para responder a los desafíos actuales de la Iglesia en América Latina y el Caribe.

Entre los programas destacados se encuentra el curso sobre “El Magisterio Latinoamericano”, que inicia el 18 de febrero. Este diplomado explorará la historia y desarrollo de nuestra teología, clave para entender el presente y futuro de nuestras comunidades eclesiales.

Asimismo, se ofrece el curso “Pueblo de Dios: sujeto comunitario e histórico”, comenzando el 10 de febrero. Este programa es fundamental para comprender las nuevas dinámicas de participación y corresponsabilidad que el Papa Francisco impulsa en la Iglesia universal.

Luciani ha enfatizado la relevancia de estos contenidos. Su visión apunta a que la formación académica sea un motor real para la conversión pastoral y misionera de nuestras estructuras.

Al respecto, Luciani señaló que “nuestra nueva propuesta formativa busca profundizar en la identidad de una Iglesia constitutivamente sinodal, ofreciendo herramientas teológicas y pastorales sólidas para acompañar los procesos de conversión misionera en nuestras diócesis”.

Becas y accesibilidad: Nadie fuera de la formación

Conscientes de las diversas realidades económicas de la región, el Cebitepal mantiene su política de solidaridad. La institución reitera que el factor económico no debe ser un impedimento para que los agentes de pastoral accedan a una formación de calidad.

Por ello, se ha habilitado un robusto programa de becas y descuentos. Existen oportunidades de reducción de costos para grupos, religiosas y laicos comprometidos que requieran apoyo financiero para cursar los diplomados y programas disponibles en este trimestre.

Para gestionar estas ayudas, el canal de comunicación es directo y personalizado. Los interesados deben escribir un correo electrónico explicando su situación y solicitud. El equipo de admisiones analizará cada caso con prontitud y espíritu fraterno.