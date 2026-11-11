En una Plaza Independencia llena de fieles, el Pontífice reivindicó la democracia uruguaya y abordó la protección de la vida, la inteligencia artificial, el suicidio, la salud y la convivencia entre creyentes e incrédulos. Para desarrollar su mensaje, recurrió al monumento a José Gervasio Artigas, símbolo de la historia nacional.

(adn.celam.org/).-Banderas, saludos de El papamóvil y las aclamaciones acompañaron la llegada del papa León XIV a la Plaza Independencia. El Pontífice recorrió la Rambla de Montevideo y la Avenida 18 Julio antes de reunirse con el presidente Yamandú Orsi y el Autoridades uruguayas. Casi 30.000 personas asistieron a la reunión, la primera gran actividad pública de su viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú.

El pontífice saludó al vicepresidente Carolina Cosse y los expresidentes Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou. Los moldes de Sodre interpretaron el Himno nacional mientras la plaza, preparada con escenario y alfombra roja, Reunió a las delegaciones públicas y oficiales.

Artigas y las responsabilidades del poder

Con el monumento a Artigas como en el fondo, el papa León XIV utilizó los relieves que representan el Éxodo del Pueblo Oriental de 1811, conocido como La Redota, para visitar diferentes Asuntos nacionales.

Se detuvo ante la figura del héroe, representado a caballo y también entre su pueblo, y recordó sus palabras sobre el origen popular de la autoridad. A partir de esa referencia, dijo: «El La autoridad pública encuentra su razón de estar al servicio del bien común y es llamados a ejercerse dentro del orden jurídico, respetando la libertad y responsabilidad de los ciudadanos».

El Papa recordó que Uruguay cumplió en 2025, cuarenta años de democracia ininterrumpida destacó el valor de la participación ciudadana y la delimitación de los poderes institucionales. También reconoció el progreso del país en la generación de electricidad renovable y habló de los desafíos pendientes en transporte, producción y uso de recursos natural. En esa sección relacionó el cuidado medioambiental con los bienes que Las próximas generaciones recibirán.

La vida, la Obra y tecnología

Otra imagen del monumento, una mujer que llevaba un bebé en brazos sirvió como punto de partida para Abordar la protección de la vida desde el principio. El Pontífice habló de la responsabilidad del padre, apoyo familiar y las condiciones necesarias Criar a los hijos. «La protección de quienes van a nacer y el apoyo de quienes le reciben son inseparables», señaló en un pasaje también dedicado a Evolución demográfica uruguaya.

Los niños representados junto a los los adultos dieron paso a referencias a la educación y el trabajo. El Santo Padre pidió oportunidades de formación e incorporación a la vida laboral y dejó de hacerlo sobre el impacto de la inteligencia artificial.

«El desarrollo de Estas tecnologías deben ampliar las capacidades humanas, facilitar tareas y crear nuevas posibilidades, asegurándose de que la persona que trabaja no se quede reducido a una simple pieza prescindible dentro del proceso de producción», expresó.

Soledad y Sanidad

Una anciana encorvada, apoyada un bastón, era otra figura que el Papa destacaba al hablar de ellos Necesitan ayuda. De esa escena se refería a la soledad, la angustia y pérdida de esperanza, antes de abordar expresamente el suicidio: «Nadie debería sentirse extraño entre su gente o pensar que su ausencia importa menos que su presencia», dijo al mencionar la importancia de lazos familiares, comunidad y sanidad.

El Pontífice también hizo un referencia personal a limitaciones experimentadas recientemente por un enfermedad y estaba agradecido por la atención que recibió. Esa experiencia precedió a la suya Menciones de quienes no tienen recursos para acceder a diagnósticos y tratamientos oportunos. «Asegúrate de que el La atención sanitaria está al alcance de cada persona, independientemente de su es una responsabilidad que desafía a toda sociedad», afirmó.

En la misma sección de la La intervención incluyó discapacidad, pobreza, exclusión y pérdida de Autonomía entre situaciones que requieren apoyo. Al referirse a la la economía, reconoció el papel de la inversión y la iniciativa pública y privada, pero exigió que sus resultados se tradujeran en bienes y oportunidades para Toda la población.

Laicismo y Coexistencia

En un país caracterizado por su tradición secular, el Papa León XIV también se refirió al lugar de las religiones en la vida pública. «El carácter secular del Estado está llamado a garantizar un espacio en el que creyentes y no creyentes pueden coexistir libremente y respeto, porque hay valores universales», señaló antes de que Autoridades. Añadió que las comunidades religiosas pueden contribuir al bien Common respetando la autonomía de las instituciones civiles.

El Papa también mencionó el Constitución uruguaya y su compromiso con la resolución pacífica de disputas internacional, así como el papel de Montevideo como sede de la Secretaría de la Mercosur.

Al terminar su discurso volvió a la Redota y la diversidad de personas representadas en el monumento. El La ceremonia dejó así una imagen que unió la historia nacional, la recepción Popular y las principales cuestiones sociales presentadas en su primer mensaje público en Sudamérica.