Más allá de la pantalla: Trayendo a Cristo al mundo digital

(dominusest.ph).-En un mundo donde los mensajes viajan en segundos, las conexiones se establecen con un solo clic y innumerables voces compiten por ser escuchadas, surge una pregunta más profunda: ¿Cómo podemos hacer que la voz de Cristo se escuche en medio del ruido del mundo digital?

Para Monseñor Lucio Ruiz, exsecretario del Dicasterio Vaticano para la Comunicación y ahora Secretario del Dicasterio Vaticano para el Servicio de la Caridad, la respuesta no comienza con la tecnología, el contenido o el número de seguidores que ganamos, sino con un llamamiento—un llamado a dar testimonio, acompañar y acercar a otros al amor de Dios.

Este fue el núcleo de su conferencia, «Identidad de un misionero digital», durante el 2º Encuentro de Misioneros Digitales y Influenciadores Católicos Coreanos, celebrado bajo el lema «Llamado a testificar en el mundo digital.»

Inspirándonos en las palabras de Jesús, «Así como el Padre me envió, yo te envío a ti» (Juan 20:21), Mons. Ruiz invitó a los participantes a reflexionar sobre tres preguntas fundamentales: ¿Quién es un misionero digital? ¿Cómo es un misionero digital? ¿Y qué hace un misionero digital?

La misión comienza con amor

Mons. Ruiz enfatizó que la misión no comienza con la tecnología, las estrategias en redes sociales ni el deseo de ganar seguidores. Comienza con el amor a la Santísima Trinidad. Nos envian porque Dios nos amó primero, y estamos llamados a compartir ese amor con los demás.

Hoy en día, los confines del mundo no son solo lugares geográficos. También son espacios humanos y culturales donde la gente busca esperanza, sentido y amor. El mundo digital se ha convertido en uno de esos campos misioneros, lleno de personas que sufren, se sienten solas y anhelan que alguien les acompañe.

Para responder a este llamamiento, los misioneros digitales deben estar arraigados en Dios, conectados a una comunidad eclesiástica real y dotados de corazones valientes. Están llamados a ser testigos de Cristo, constructores de comunión, constructores de puentes y buenos samaritanos que escuchan antes de hablar. Su fe también debe vivirse más allá de la pantalla.

Como nos recordó Mons. Ruiz, no se necesitan miles de seguidores para convertirse en misionero digital. Lo que importa no es la popularidad, sino el deseo de llevar a otros hacia Cristo.

Llamados a seguir el ejemplo de Jesús

Para explicar cómo deben vivir los misioneros digitales, Mons. Ruiz presentó tres modelos: el Buen Pastor, que busca a los perdidos; el Buen Samaritano, que responde a las necesidades de los demás; y Jesús en el camino hacia Emaús, que escucha y acompaña a sus discípulos.

Estas imágenes revelan el corazón de la evangelización digital. Crear contenido significativo o compartir mensajes inspiradores no es suficiente. También debemos estar dispuestos a encontrarnos con las personas detrás de las pantallas: sus historias, preguntas, luchas y esperanzas.

También subrayó la importancia de la autenticidad. Nuestras vidas deben reflejar el Evangelio que proclamamos. No estamos llamados a presentarnos como perfectos o sin debilidad. Más bien, incluso nuestras luchas y fracasos pueden convertirse en testimonios de la gracia de Dios cuando elegimos resucitar y seguir caminando con Cristo.

Para un misionero digital, una vida vivida en la fe puede hablar más alto que el mensaje más cuidadosamente elaborado.

fotos de la 2ª Reunión de Misioneros Digitales Coreanos e Influencers Católicos: Llamados a Testificar en el Mundo Digital | de Sara Lea Tunas

Ir a donde está la gente

La misión de la Iglesia sigue siendo la misma: ir y proclamar el Evangelio. Lo que cambia son los lugares, las personas y las formas en que se comparte el mensaje.

Inspirados por Pentecostés, los misioneros digitales están llamados a salir de su zona de confort, superar el miedo y comunicarse de formas que las personas puedan entender. Deben encontrarse con las personas donde están, escuchar sus necesidades y compartir la Buena Nueva en un idioma que hable a sus corazones.

Mons. Ruiz también recordó a los participantes que la evangelización online suele ser solo el primer paso. Una publicación, un vídeo o una conversación en línea puede abrir el corazón de alguien a Cristo, pero la misión debe continuar a través de relaciones genuinas, acompañamiento y una invitación a formar parte de la comunidad de la Iglesia.

Haciendo que el mundo digital sea más humano

Reflexionando sobre el mensaje del Papa León XIV durante el Jubileo de Misioneros Digitales e Influenciadores Católicos, Mons. Ruiz recordó la gratitud del Santo Padre por su labor y su invitación a seguir proclamando la paz, fomentando la esperanza cristiana y reconociendo el sufrimiento que Cristo encuentra en cada persona en línea.

El Santo Padre también llamó a misioneros digitales para ayudar a garantizar que la cultura digital siga siendo humana, una que respete la dignidad de cada persona y fomente relaciones genuinas.

Este es el propósito más profundo de la evangelización digital: transformar los espacios digitales en lugares de encuentro, donde la soledad da paso a la compañía, la indiferencia a la compasión y la división a la comunión. Se trata de crear redes no solo de conexiones, sino de amor.

Enviado para dar a conocer a Cristo

Al concluir, Mons. Ruiz ofreció tres recordatorios prácticos para todo misionero digital: conoce a Jesús, vive en la Iglesia y piensa en tus amigos.

Crece en amistad con Cristo a través de la oración y los sacramentos. Permanece arraigado en la Iglesia, donde la misión se nutre y comparte. Y nunca olvides a la gente que te rodea.

La misión digital es un nuevo capítulo en la historia misionera de la Iglesia, y cada uno de nosotros está invitado a participar en su redacción. Las visualizaciones, los likes o los seguidores no medirán su éxito, sino las vidas tocadas, los corazones animados y las personas guiadas hacia Cristo.

Porque más allá de cada pantalla hay una persona.

Más allá de cada perfil hay una historia.

Y dentro de cada corazón que busca hay una oportunidad para encontrarse con el amor de Dios.

Las palabras de Jesús siguen siendo nuestra misión y nuestro envío: «Así como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros» (Juan 20:21).

Que vayamos con valentía, escuchemos con compasión, acompañemos con amor y seamos testigos con nuestras vidas, para que dondequiera que la gente se reúna, incluso en el vasto y siempre cambiante mundo digital, puedan encontrarse con la presencia viva de Cristo.