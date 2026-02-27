El Papa León XIV al clero romano: «La I.A. nunca podrá compartir la fe.» El engaño de «seguidores» y «me gusta»

(weca.it).-El diálogo abierto del Papa León XIV con el clero de la Diócesis de Roma, que tuvo lugar el 19 de febrero en la Sala Pablo VI, abordó de forma realista los desafíos del cuidado pastoral contemporáneo.

Inteligencia artificial y la advertencia sobre homilías

Analizando los cambios culturales que se estaban produciendo, el Papa abordó directamente la irrupción de la Inteligencia Artificial en la vida cotidiana, incluida la vida sacerdotal. La indicación ofrecida al clero es clara y se traduce en una invitación precisa: «¡resiste la tentación de preparar homilías con inteligencia artificial!»

El atractivo del Papa se basa en la propia naturaleza de la comunicación teológica. Al igual que los músculos del cuerpo, recordó, la inteligencia humana también necesita ser ejercitada para no atrofiar. Sin embargo, el núcleo del problema destacado es puramente pastoral: la máquina no posee una experiencia espiritual. «Para dar una verdadera homilía que es compartir la fe», enfatizó el Papa, «¡la IA nunca podrá compartir la fe!» Según el análisis del Pontífice, los fieles no buscan dibujos técnicamente perfectos, sino que deben confrontarse con la verdadera fe y la experiencia vivida de quienes proclaman el Evangelio.

La trampa de las redes sociales: Evangelio contra los «me gusta»

Estrechamente vinculado al uso de herramientas digitales está el tema de la presencia en línea. El Papa advirtió sobre el riesgo de autorreferencialidad y engaño que a menudo reside detrás de la comunicación en las redes sociales.

El principal peligro para quienes hacen atención pastoral digital es poner su «yo» en el centro, persiguiendo las métricas de la vanidad. «No es porque yo ofrezca lo que soy, esto es un engaño muchas veces en internet, tiktok, y queremos ser nosotros: ‘Tengo tantos seguidores, tantos ‘me gusta, porque ven que estoy diciendo…'», advirtió León XIV. El criterio de la presencia online no debería coincidir con el éxito personal ni la acumulación de aprobación virtual, sino con la lealtad al mandato. Si la actividad digital no transmite el mensaje de Jesucristo, el Papa concluyó objetivamente: «quizá estemos equivocados.»

Smartphones y aislamiento juvenil

El llamado a la autenticidad relacional también ha caracterizado el análisis de la situación juvenil actual. El Pontífice destacó cómo los dispositivos digitales, aunque prometen hiperconexión, en realidad alimentan «un aislamiento, una soledad increíble». Los jóvenes, observó, viven la ilusión de la compañía virtual: «Con el famoso smartphone, que probablemente hoy todo el mundo lleva en el bolsillo, viven solos aunque digan: ‘No, mi amigo está aquí’, pero no hay contacto humano.»

La respuesta a esta deriva tecnológica, sugirió el Papa, radica en redescubrir el valor de la verdadera proximidad. Necesitamos proponer experiencias humanas auténticas y reuniones físicas («no a través de la pantalla»), para guiar a los jóvenes fuera de la soledad digital hacia la comunión real.