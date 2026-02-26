Un widget de vídeo para sitios web católicos con las últimas noticias e imágenes del Papa

Se puede integrar fácilmente en las páginas web de diócesis, parroquias, asociaciones y organizaciones relacionadas con la Iglesia, y se actualizará automáticamente con las últimas noticias y vídeos. León XIV: «Esta iniciativa de Vatican News es una herramienta de evangelización, ofrece la oportunidad de crear una red y un intercambio de dones» entre Roma y la Iglesia en los diferentes países del mundo.

«Querido hermano, esta iniciativa de Vatican News es una herramienta de evangelización, ofrece la oportunidad de crear una red y un intercambio de dones entre Roma y la Iglesia de tu país. Es una forma de que tus parroquias y comunidades obtengan constantemente información de la fuente primaria». Estas son las palabras que León XIV escribió en una nota enviada a los obispos del mundo para invitarles a difundir el nuevo widget de vídeo de Vatican News, una herramienta que permitirá a las páginas web de las diócesis, parroquias y asociaciones y organizaciones católicas recibir gratuitamente los vídeos y las noticias relacionadas con el Papa y la Santa Sede. De este modo, quienes visiten las páginas web diocesanas o parroquiales a través del ordenador, la tableta o el smartphone, estarán siempre al día de las últimas noticias sobre el magisterio y la actividad del Obispo de Roma y podrán compartir los contenidos sociales sobre el Papa en su propio idioma.

Mensaje Papa León XIV a los obispos

«Sería importante que el widget de vídeo se difundiera de forma amplia en el mayor número posible de sitios web, para subrayar el vínculo con el obispo de Roma —declaró el prefecto del Dicasterio para la Comunicación, Paolo Ruffini— y también porque es una herramienta útil para la evangelización».

«La difusión de esta nueva herramienta —dijo el director editorial de los medios de comunicación vaticanos, Andrea Tornielli— puede servir para contrarrestar el fenómeno de las noticias falsas, ya que permite acceder inmediatamente a la fuente original de las noticias y los textos, como subrayó el Santo Padre en la nota con la que quiso apoyar esta nueva iniciativa».

Es posible insertar el widget en cualquier sitio web simplemente copiando y pegando un código. Para generarlo en el idioma elegido y con las dimensiones deseadas (es posible un modelo horizontal o vertical, eligiendo también la fuente para los textos), basta con conectarse a la siguiente dirección web:

https://www.vaticannews.va/widget/embed.html

Después de introducir todas las especificaciones requeridas, se generará un nuevo código personalizado que se copiará para la incrustación (embedding). Se trata de una operación que el webmaster del sitio web debe realizar una sola vez: el widget de vídeo se actualizará automáticamente sin necesidad de ninguna intervención. De este modo, será posible recibir en tiempo real vídeos cortos compartibles en las redes sociales sobre el Papa y la Santa Sede, tanto en formato horizontal como vertical; un «rollito» con las últimas noticias de Vatican News en el idioma elegido; un enlace directo a las páginas de Vatican.va, donde siempre estarán disponibles los textos completos del Papa.

En el widget también se incluirán enlaces directos a L’Osservatore Romano y Radio Vaticana.