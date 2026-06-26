El Papa León XIV se ríe de que la IA “olvida” que él es el pontífice

Durante una comida con obispos españoles, el Papa León XIV compartió una anécdota divertida sobre cómo le pidió ideas para discursos a una IA, y ésta terminó dirigiéndose a su predecesor, el Papa Francisco

(es.aleteia.org).-Exactamente dos semanas después de la publicación de su encíclica Magnifica Humanitas, que destacaba las oportunidades y los riesgos de la Inteligencia Artificial, el Papa León XIV aprovechó su viaje a Madrid para ofrecer un ejemplo revelador —aunque con un toque de humor— de sus peligros. El momento no fue grabado ni formó parte de los discursos oficiales del Papa. Sin embargo, fue relatado por Yago de la Cierva, un académico español y miembro del comité organizador de la visita papal, quien asistió al almuerzo del Pontífice con los obispos españoles.

El Papa, riendo y relajado como lo ha estado durante toda esta histórica gira por España, contó que antes de partir, consultó a una IA por curiosidad. Le preguntó: «¿Qué debería decir el Papa a los obispos españoles?». El chatbot respondió: «El Papa Francisco diría…». Entonces, lo interrumpió y dijo: «Ah, pero creo que ahora hay otro Papa». La IA respondió: «Oh, es cierto, disculpe, ahora es el Papa León».

Los usuarios han señalado con frecuencia las limitaciones de ChatGPT para seguir las últimas noticias papales, pero el propio Papa León XIV pudo comprobar de primera mano que los grandes modelos lingüísticos de IA tienen dificultades para integrarlo en sus sistemas. Sin ofenderse personalmente, el Papa León XIV —el Papa reinante— llegó a una conclusión edificante. Les dijo a los obispos:

«Nosotros, en cambio, tenemos otro algoritmo. Y este otro algoritmo nos lleva a amar a las personas, a acompañarlas, a convertirnos en servidores de la Palabra».

Dar testimonio de Cristo en el ámbito digital

Estas palabras, pronunciadas con una mezcla de ligereza y profundidad, reflejaron los temas de su encíclica y de muchos de sus discursos recientes. El sábado por la noche, ante 600.000 jóvenes reunidos en la Plaza de Lima, en el centro de Madrid, el Papa los exhortó a convertirse en discípulos de Cristo tanto en el ámbito digital como en las relaciones reales.