El Papa: La felicidad no proviene de las redes sociales, sino del encuentro con Dios

En su mensaje en video con motivo del 50.º aniversario de las Steubenville Summer Youth Conferences, el Papa invita a redescubrir el legado de San Francisco de Asís. La verdadera paz es un don de Dios para compartir con el mundo, mientras que la alegría perfecta no se encuentra en bienes materiales ni en el uso excesivo del teléfono, sino en una relación viva con Cristo. Nos anima a seguir nuestra vocación con confianza.

(vaticannews.va/es).-Convertirse en instrumentos de paz, «llevándola a nuestras familias, nuestras comunidades, nuestros países y al mundo entero». Este es el mandato que León XIV confió a los jóvenes reunidos en diversos lugares de Estados Unidos para las «Steubenville Summer Youth Conferences» (Conferencias Juveniles de Verano de Steubenville). En el quincuagésimo aniversario del evento, patrocinado por la Universidad Franciscana de Steubenville, Ohio, y el octavo centenario de la muerte de San Francisco, el Papa optó por abrir el video mensaje, transmitido en inglés, esta noche, 19 de junio, con una reflexión sobre el Poverello de Asís.

“Sería oportuno reflexionar sobre el mensaje que San Francisco podría transmitir a los jóvenes de hoy”, dice el Pontífice, imaginando que “podría hablarnos de muchas cosas, pero especialmente de la paz auténtica y la alegría perfecta”, temas que fueron “una parte importante” de su vida.

Paz auténtica

Cualquiera que se hubiera encontrado con San Francisco en las calles de Asís en el siglo XIII habría visto a un hombre con una sonrisa «serena y amorosa» pronunciando el saludo » Paz y bondad «, expresando «uno de los deseos que tenía en su corazón».

Nosotros también podemos preguntarnos: ¿Deseo la verdadera paz para aquellos con quienes entro en contacto? ¿Trato a los demás de una manera que les brinde paz?

«No siempre es fácil», reconoce el Papa y, a veces, nuestro comportamiento genera, incluso en quienes amamos, «frustración y conflicto en lugar de paz». Sin embargo, conviene recordar que San Francisco logró «sembrar» la paz «no por sus propios esfuerzos, sino porque poseía en sí mismo la fuente de la verdadera paz». La paz, reitera, es «un don de Dios», que podemos utilizar como instrumentos en todos los ámbitos de la vida. El Papa invita a los jóvenes a «aprovechar los momentos de silencio durante esta conferencia para descubrir la paz de Cristo».

Una alegría sorprendente

El obispo de Roma profundiza entonces en otro rasgo característico de San Francisco, junto con la paz auténtica: la alegría perfecta.

San Francisco también era conocido por su particular alegría. Se regocijaba en la belleza de la creación, en la infinita bondad y misericordia de Dios, y en la conversión de los pecadores.

Sin embargo, la «alegría perfecta», tal como la entendía el «Poverello», «podría sorprender», continúa el Papa, relatando que una tarde de invierno, al regresar a Asís, el santo le contó al hermano León, uno de los primeros miembros de la Orden Franciscana, una serie de cosas «aparentemente ‘buenas’ pero que no conducen a la alegría perfecta». Cuando su hermano le preguntó «dónde se puede encontrar la alegría perfecta», Francisco «describió una situación trágica que implicaba sufrir frío, hambre y rechazo —lo contrario de lo que uno esperaría— y, luego, añadió que esas dificultades se aceptaban con paciencia, sin quejarse y con amor a Dios».

¿Es realmente posible experimentar alegría en circunstancias tan difíciles? Solo es posible si nuestra vida se fundamenta en nuestra relación con Dios como Padre amoroso.

Lejos de las redes sociales y la superficialidad

En efecto, el Papa aclara que la alegría de la que hablaba San Francisco «no se encuentra en los dispositivos electrónicos, pasando horas frente a una pantalla o navegando sin cesar por las redes sociales a diario». De hecho, estas son actividades que «desperdician un tiempo precioso», que podría utilizarse «para momentos de oración silenciosa, cultivar amistades auténticas, pasar tiempo de calidad con la familia, aprender más sobre la fe, estudiar o practicar deportes».

Al mismo tiempo, la alegría «nunca debe buscarse mediante el consumo de drogas, el abuso del alcohol, la promiscuidad, las relaciones superficiales, la obsesión con nuestra imagen ni ningún otro tipo de comportamiento dañino». Y, sorprendentemente, añade el Pontífice, «ni siquiera se puede encontrar en bienes como la riqueza, la belleza, la fama o la salud, porque un día dejaremos todo esto atrás».

Solo el amor de Dios puede darnos una alegría verdadera y perfecta. Si estamos profundamente convencidos de que Dios nos cuida como a sus hijos amados, no nos confundiremos ni nos desanimaremos, ni siquiera en las situaciones difíciles.

El secreto de la felicidad

León XIV insiste entonces en la importancia de ser conscientes del amor de Dios y revela a los jóvenes el «secreto» para afrontar las circunstancias difíciles «con una sonrisa»: «Si cultivan una relación de confianza con él, mediante la oración regular, mediante la recepción de los sacramentos, si se abandonan en sus manos, entonces la ansiedad, la tristeza y la soledad desaparecerán a medida que su gracia los llene y su amor inflame su corazón».

El mensaje de San Francisco —y el mío— es sencillo: la verdadera paz y la alegría perfecta son dones de Dios que recibimos cuando nos abrimos a él y confiamos en su poder para transformarnos.

No temas al llamado

A cambio de tan gran amor, es posible entregarse, porque se necesitan misioneros que lleven la Palabra a quienes no la conocen, «hombres y mujeres santos que den vida a familias católicas amorosas», «sacerdotes que sean padres espirituales y ministros de los sacramentos», así como religiosos y religiosas que sean testigos de la «verdadera alegría».

El Papa animó entonces a cada persona a seguir su propia vocación, sin apartarse por miedo y hablando de ello con alguien de confianza.

Finalmente, la encomienda a Nuestra Señora, la bendición y el deseo de vivir días «llenos del amor de Cristo» con otros jóvenes «que deseen entregarle sus vidas totalmente y, al hacerlo, encontrar la verdadera felicidad».