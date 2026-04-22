El Papa: los procesos del saber no pueden reducirse a la producción de algoritmos

Mensaje de León XIV, firmado por el cardenal secretario de Estado Parolin, con ocasión de la 102.ª Jornada de la Universidad Católica: “Un saber no orientado al encuentro y a la justicia está en la base de tantos males, como lo atestigua la historia turbulenta en la que estamos inmersos”. El Pontífice destina una contribución al centro académico para los estudiantes con méritos, pero con menores posibilidades.

(vaticannews.va/).-Sin la caridad es inútil el conocimiento. Esta es la perspectiva sugerida por el Mensaje del Papa para la Jornada de la Universidad Católica que se celebra hoy, 19 de abril. Firmado por el cardenal Secretario de Estado Pietro Parolin el 12 de abril, antes de la partida para el viaje apostólico a África, está dirigido a monseñor Mario Delpini, arzobispo de Milán y presidente del Instituto “G. Toniolo” de Estudios Superiores, y profundiza tres aspectos: la relación entre conocimiento y amor por el saber, el diálogo como criterio de un adecuado desarrollo del saber, la Inteligencia Artificial aplicada con responsabilidad. Por parte del Papa, una contribución a la universidad para los estudiantes con méritos y con menores posibilidades.

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Formar sin usos ideológicos del conocimiento

En el texto del Papa se subraya lo que se considera un principio fundamental: el acto de conocer es fruto de un deseo, antes incluso de una aplicación de la inteligencia. Más precisamente:

Recordar este principio es fundamental, tanto para promover una formación que no genere cortocircuitos ni usos instrumentales e ideológicos del conocimiento, como para garantizar un saber que, reconociendo lo verdadero y lo bueno presente en la realidad de las cosas, sepa traducirse también en una sabiduría de vida.

Crear redes

Se cita al Papa Francisco en su Exhortación apostólica Christus vivit, donde habla de la necesidad de insertar el conocimiento siempre en un horizonte que supere el individualismo, capaz de crear redes, de generar conexiones interdisciplinarias, y de realizar también una opción por los últimos, los descartados. Estas son las bases, precisa el papa agustino, para una experiencia del saber “fascinante y cualificada”.

Solo un saber abierto, desarrollado con este dinamismo, puede contribuir al bien común y superar las numerosas distorsiones causadas por una investigación orientada únicamente al beneficio económico y a objetivos de dominio. Un saber no orientado al encuentro y a la justicia está en la base de tantos males, como lo atestigua la historia turbulenta en la que estamos inmersos.

Vigilancia del pensamiento crítico ante los desafíos tecnológicos

Mientras se elogia el inicio del nuevo plan estratégico de la Universidad, el desarrollo del plan África, las numerosas iniciativas para difundir y promover la cultura de la solidaridad a nivel nacional e internacional, así como el compromiso de profundizar la visión de la Doctrina Social de la Iglesia, se abordan los desafíos planteados por la Inteligencia Artificial. El Mensaje de hoy retoma el de la Jornada de las Comunicaciones Sociales, en el que se hace un llamamiento a la capacidad de pensamiento crítico.

[…] los procesos del saber no pueden reducirse a la producción de algoritmos cada vez más potentes, sino que, al contrario, requieren un adecuado nivel de responsabilidad humana y de evaluación ética.